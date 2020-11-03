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Украинец Малиновский ворвался в сборную недели чемпионата Италии

3 ноября, 16:43

Елена Павлова Елена Павлова

Полузащитник стал лучшим игроком матча против "Кротоне"

Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский результативно провел матч 6-го тура Серии А против "Кротоне" (2:1) и попал символическую сборную недели чемпионата Италии по версии сразу двух авторитетных ресурсов. Напомним, что на 26-й минуте украинец прорвался мимо нескольких соперников и отдал передачу Луису Мюриэлю, а тому оставалось лишь точно пробить в угол ворот.

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От SofaScore Малиновский получил 8,7 балла и стал лучшим игроком матча матча по их версии.

А вот Whoscored назвал украинского полузащитника вторым лучшим игроком встречи, поставив оценку 8,7. Но это все равно позволило ему попасть в сборную недели Серии А.

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Малиновский отыграл 89 минут поединка и был заменен на Маттео Пессину. Для украинского футболиста этот матч стал седьмым в сезоне во всех турнирах, в которых он уже успел сделать две передачи, но пока не забивал. "Аталанта" сейчас идет на четвертом месте в турнирной таблице Серии А, уступая третьему "Ювентусу" лишь по дополнительным показателям.

Смотрите, как Малиновский ассистировал Мюриэлю:

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чемпионат Италии Аталанта Руслан Малиновский Кротоне
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