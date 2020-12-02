Игроки "Динамо" выйдут против "Ювентуса" "синими"

Это особенная для киевлян форма – в ней они выиграли первый матч при Мирче Луческу

На "Ювентус Стэдиум" состоялось совещание УЕФА перед матчем "Ювентус" – "Динамо", который начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени. На встрече с представителями клубов арбитр поединка француженка Стефани Фраппар утвердила цвета, в которых сыграют команды. "Старая Синьора" выйдет на поле в своей традиционной полосатой черно-белой форме. А динамовцы, чтобы не сливаться с хозяевами, проведут игру в гостевом комплекте синего цвета.

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Онлайн матча "Ювентус" – "Динамо" с видео голов

Интересно, что в этой форме "Динамо" сыграет впервые за 20 матчей – предыдущие 19 игр динамовцы неизменно проводили в основной форме белого цвета. В синем комплекте в этом сезоне "Динамо" играло лишь однажды – это был первый официальный матч Мирчи Луческу на посту главного тренера киевлян, в котором они на стадионе имени Валерия Лобановского разгромили "Олимпик" 4:1.

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Тогда у киевлян голами отличились Буяльский, Супряга, Цыганков, а еще один мяч "Олимпик" забил в свои ворота. Теперь посмотрим, окажется ли фартовой для "Динамо" синяя форма против "Ювентуса".

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Напомним, по словам Мирчи Луческу, "Динамо" сегодня не будет лезть из кожи вон на поле: "Для "Динамо" финал – не в этом матче. А через неделю в игре с "Ференцварошем" в Киеве. Для нас попадание в плей-офф Лиги Европы было бы хорошим результатом", – говорит наставник киевлян.

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Тем не менее, пускай в борьбе за третье место решающей для киевлян будет игра 8 декабря с венграми, "Динамо" сегодня вряд ли откажется обогатиться. Напомним, за ничью в групповом турнире Лиги чемпионов от УЕФА предусмотрено 900 тысяч евро, а за победу – 2,7 млн евро призовых.

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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