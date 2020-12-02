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Луческу в Турине еле выпустил игроков "Динамо" из заточения

2 декабря, 15:33

Олег Люлька Олег Люлька

Вчерашнюю прогулку по Турину тренер киевлян отменил. Но сегодня уже дал им подышать

Мирча Луческу смилостивился над игроками "Динамо" и таки позволил им совершить небольшую прогулку в масках по Турину перед матчем Лиги чемпионов с местным "Ювентусом", который начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени. Накануне главный тренер "бело-синих" лишил футболистов этого удовольствия, заменив его теоретическим занятием.

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Онлайн-трансляция "Ювентус" – "Динамо" с видео голов

"Мирча Луческу предложил команде после завтрака совершить небольшую прогулку вблизи отеля, чтобы немного подышать свежим воздухом и развеяться, ведь матч команде предстоит поздний, – рассказали в "Динамо". – Проходя по узкой улице, игроки услышали голос любителя футбола, который заметил украинских футболистов с балкона: "Forza Juve!" Как говорится, футбол в Италии – вторая религия"

А уже сегодня днем, перед обедом, Мирча Луческу провел для игроков "Динамо" еще одну "теорию"...

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Напомним, по словам Мирчи Луческу, "Динамо" сегодня не будет лезть из кожи вон на поле: "Для "Динамо" финал – не в этом матче. А через неделю в игре с "Ференцварошем" в Киеве. Для нас попадание в плей-офф Лиги Европы было бы хорошим результатом", – говорит наставник киевлян.

"Ювентус" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионов

Тем не менее, пускай в борьбе за третье место решающей для киевлян будет игра 8 декабря с венграми, "Динамо" сегодня вряд ли откажется обогатиться. Напомним, за ничью в групповом турнире Лиги чемпионов от УЕФА предусмотрено 900 тысяч евро, а за победу – 2,7 млн евро призовых.

Групповой этап
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
4
4
0
0
13
2
11
12
Забитые 13
Пропущеные 2
Разница 11
Результаты последних матчей: В В В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
4
3
0
1
8
4
4
9
Забитые 8
Пропущеные 4
Разница 4
Результаты последних матчей: В В П В
3
ДинамоДинамоДин
4
0
1
3
3
10
-7
1
Забитые 3
Пропущеные 10
Разница -7
Результаты последних матчей: П П Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
4
0
1
3
5
13
-8
1
Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н П

Смотрите, как "Динамо" играло предыдущий выездной матч Лиги чемпионов

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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