Луческу в Турине еле выпустил игроков "Динамо" из заточения

Вчерашнюю прогулку по Турину тренер киевлян отменил. Но сегодня уже дал им подышать

Мирча Луческу смилостивился над игроками "Динамо" и таки позволил им совершить небольшую прогулку в масках по Турину перед матчем Лиги чемпионов с местным "Ювентусом", который начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени. Накануне главный тренер "бело-синих" лишил футболистов этого удовольствия, заменив его теоретическим занятием.

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Онлайн-трансляция "Ювентус" – "Динамо" с видео голов

"Мирча Луческу предложил команде после завтрака совершить небольшую прогулку вблизи отеля, чтобы немного подышать свежим воздухом и развеяться, ведь матч команде предстоит поздний, – рассказали в "Динамо". – Проходя по узкой улице, игроки услышали голос любителя футбола, который заметил украинских футболистов с балкона: "Forza Juve!" Как говорится, футбол в Италии – вторая религия"

А уже сегодня днем, перед обедом, Мирча Луческу провел для игроков "Динамо" еще одну "теорию"...

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Напомним, по словам Мирчи Луческу, "Динамо" сегодня не будет лезть из кожи вон на поле: "Для "Динамо" финал – не в этом матче. А через неделю в игре с "Ференцварошем" в Киеве. Для нас попадание в плей-офф Лиги Европы было бы хорошим результатом", – говорит наставник киевлян.

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Тем не менее, пускай в борьбе за третье место решающей для киевлян будет игра 8 декабря с венграми, "Динамо" сегодня вряд ли откажется обогатиться. Напомним, за ничью в групповом турнире Лиги чемпионов от УЕФА предусмотрено 900 тысяч евро, а за победу – 2,7 млн евро призовых.

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