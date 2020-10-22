Українська
$ 28,27
33,53

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Игрок "Шахтера" попал в символическую сборную недели в Лиге чемпионов

22 октября, 17:35

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бразильский футболист забил сам и организовал еще два мяча в ворота "Реала"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тете был включен УЕФА в символическую сборную первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Бразильский футболист отличился сам, а также взял участие еще в двух мячах в ворота мадридского "Реала" (3:2).

Реклама

Вратарь: Марко Спортьелло ("Аталанта")

Защитники: Йосуа Киммих ("Бавария"), Джо Гомес ("Ливерпуль"), Кристиан Ромеро ("Аталанта"), Анхелиньо ("Лейпциг")

Полузащитники: Тете ("Шахтер"), Златко Юнузович ("Зальцбург"), Ансу Фати ("Барселона"), Кингсли Коман ("Бавария")

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Дуван Сапата ("Аталанта")

В тренде
5 вопросов главному судье бокса в Украине. Ломаченко засудили?
Реклама

Ранее Тете был включен в символическую сборной Лиги чемпионов по версии авторитетного портала WhoScored.

Ранее Тете был назван лучшим игроком суперматча "Реал" – "Шахтер". Вторым, по оценкам аналитиков, у дончан стал Манор Соломон, третьим – Виктор Корниенко.

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов Шахтер Донецк Реал Мадрид Тете

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" – "Ювентус": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Реал" – "Шахтер" в Лиге чемпионовЛига чемпионов
"Динамо" бито "Ювентусом": видео голов и обзор матчаЛига чемпионов
"Динамо" – "Ювентус": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Реал" – "Шахтер": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
За сутки до матча
За сутки до матча "Динамо" – "Ювентус" рассмотрели предложение играть без болельщиковЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять