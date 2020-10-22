Игрок "Шахтера" попал в символическую сборную недели в Лиге чемпионов

Бразильский футболист забил сам и организовал еще два мяча в ворота "Реала"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тете был включен УЕФА в символическую сборную первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Бразильский футболист отличился сам, а также взял участие еще в двух мячах в ворота мадридского "Реала" (3:2).

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Вратарь: Марко Спортьелло ("Аталанта")

Защитники: Йосуа Киммих ("Бавария"), Джо Гомес ("Ливерпуль"), Кристиан Ромеро ("Аталанта"), Анхелиньо ("Лейпциг")

Полузащитники: Тете ("Шахтер"), Златко Юнузович ("Зальцбург"), Ансу Фати ("Барселона"), Кингсли Коман ("Бавария")

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Дуван Сапата ("Аталанта")

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Ранее Тете был включен в символическую сборной Лиги чемпионов по версии авторитетного портала WhoScored.

Ранее Тете был назван лучшим игроком суперматча "Реал" – "Шахтер". Вторым, по оценкам аналитиков, у дончан стал Манор Соломон, третьим – Виктор Корниенко.

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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