Игрок "Шахтера" попал в символическую сборную недели в Лиге чемпионов

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тете был включен УЕФА в символическую сборную первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Бразильский футболист отличился сам, а также взял участие еще в двух мячах в ворота мадридского "Реала" (3:2).
Вратарь: Марко Спортьелло ("Аталанта")
Защитники: Йосуа Киммих ("Бавария"), Джо Гомес ("Ливерпуль"), Кристиан Ромеро ("Аталанта"), Анхелиньо ("Лейпциг")
Полузащитники: Тете ("Шахтер"), Златко Юнузович ("Зальцбург"), Ансу Фати ("Барселона"), Кингсли Коман ("Бавария")
Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Дуван Сапата ("Аталанта")
Ранее Тете был включен в символическую сборной Лиги чемпионов по версии авторитетного портала WhoScored.
Ранее Тете был назван лучшим игроком суперматча "Реал" – "Шахтер". Вторым, по оценкам аналитиков, у дончан стал Манор Соломон, третьим – Виктор Корниенко.
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