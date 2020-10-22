Українська
$ 28,27
33,53
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Матч "Шахтера" с "Ворсклой" снова переехал: новое место встречи лидеров УПЛ

22 октября, 13:02

Олег Люлька Олег Люлька

Центральный поединок седьмого тура чемпионата Украины между "горняками" и полтавчанами состоится в столице

Матч седьмого тура чемпионата Украины по футболу "Ворскла" – "Шахтер" во второй раз сменил свое место проведения. Ранее из-за "красного" уровня коронавирусной угрозы в Полтаве поединок был перенесен в Александрию. Однако сегодня стало известно, что в субботу, 24 октября, 14:00 команды встретятся в Киеве на УТК имени Банникова. При этом в качестве хозяев поля будут "горняки". Такое решение приняла дирекция Премьер-лиги.

"Изначально было договорено по поводу проведения матча в Александрии, однако позже возникли проблемы, связанные с размещением команд. В конечном итоге клубы между собой нашли компромисс – предстоящий матч 7-го тура состоится в Киеве, на стадионе имени Банникова. А ответная игра второго круга пройдет в Полтаве", – заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий

Реклама

НТК имени Банникова

НТК имени Банникова / Фото: официальный сайт УПЛ

Таким образом, в субботу в Киеве пройдут сразу три матча: "Шахтер" – "Ворскла" (14:00, УТК им.Банникова), "Динамо" – "Александрия" (17:00, НСК "Олимпийский") и "Олимпик" – "Десна" (17:00, стадион "Динамо").

"Мы учитываем нынешнюю ситуацию, что игры проходят без болельщиков. Конечно, если бы это были полноценные матчи, команды по времени были бы разведены. А так, наверное, впервые в истории у нас так получается, что в одном городе в течение нескольких часов будут сыграны три матча", – цитирует Евгения Дикого FootBoom

Читайте также: "Шахтер" сыграет с "Интером" со зрителями на "Олимпийском": решение МОЗ

Реклама

Отметим, что после 6 туров "Ворскла" делит по очкам первое место УПЛ с "Динамо", уступая киевлянам лишь по разнице мячей. "Шахтер" идет третьим. Так что поединок "горняков" с полтавчанами будет центральным в 7-м туре.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
6
4
2
0
14
3
11
14
Забитые 14
Пропущеные 3
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В В Н
2
ВорсклаВорсклаВор
6
4
2
0
12
4
8
14
Забитые 12
Пропущеные 4
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н Н В В
3
Шахтер Шахтер Шах
6
3
3
0
15
7
8
12
Забитые 15
Пропущеные 7
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В Н Н
4
КолосКолосКол
6
3
2
1
9
5
4
11
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В Н В В
5
МариупольМариупольМар
6
3
1
2
5
6
-1
10
Забитые 5
Пропущеные 6
Разница -1
Результаты последних матчей: В П Н В В
6
ОлимпикОлимпикОли
6
3
0
3
10
10
0
9
Забитые 10
Пропущеные 10
Разница 0
Результаты последних матчей: П В П В В
7
АлександрияАлександрияАле
6
3
0
3
14
11
3
9
Забитые 14
Пропущеные 11
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В П П
8
ДеснаДеснаДес
6
2
3
1
9
7
2
9
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: П Н В Н Н
9
ЗаряЗаряЗар
6
1
3
2
10
8
2
6
Забитые 10
Пропущеные 8
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н В Н П
10
Днепр-1Днепр-1Дне
6
1
2
3
8
12
-4
5
Забитые 8
Пропущеные 12
Разница -4
Результаты последних матчей: В Н П П П
11
ИнгулецИнгулецИнг
6
0
4
2
6
9
-3
4
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
12
МинайМинайМин
5
1
1
3
2
9
-7
4
Забитые 2
Пропущеные 9
Разница -7
Результаты последних матчей: П Н П П В
13
РухРухРух
6
0
2
4
5
13
-8
2
Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н П Н П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
5
0
1
4
2
17
-15
1
Забитые 2
Пропущеные 17
Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П П П

Напомним, накануне в стартовом матче Лиги чемпионов "Шахтер" сенсационно обыграл в Мадриде "Реал" 3:2, возглавив турнирную таблицу своей группы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

стадион чемпионат Украины Шахтер Донецк Ворскла Полтава
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Руслан Ротань:
Руслан Ротань: "Вскрыли мою ячейку в ПриватБанке. Треть денег испарилась"Футбол
ПриватБанк ответил Ротаню на обвинения в краже денег из его ячейки
ПриватБанк ответил Ротаню на обвинения в краже денег из его ячейкиФутбол
"Динамо" – "Ювентус": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Украина – Испания: видео гола и обзор сенсационной победы
Украина – Испания: видео гола и обзор сенсационной победыФутбол
Сборную Украины хотят лишить Лиги наций
Сборную Украины хотят лишить Лиги нацийФутбол
В Бразилии вратарь-
В Бразилии вратарь-"вышибала" одним ударом нокаутировал двух футболистов: видеоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять