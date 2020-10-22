Матч "Шахтера" с "Ворсклой" снова переехал: новое место встречи лидеров УПЛ

Центральный поединок седьмого тура чемпионата Украины между "горняками" и полтавчанами состоится в столице

Матч седьмого тура чемпионата Украины по футболу "Ворскла" – "Шахтер" во второй раз сменил свое место проведения. Ранее из-за "красного" уровня коронавирусной угрозы в Полтаве поединок был перенесен в Александрию. Однако сегодня стало известно, что в субботу, 24 октября, 14:00 команды встретятся в Киеве на УТК имени Банникова. При этом в качестве хозяев поля будут "горняки". Такое решение приняла дирекция Премьер-лиги.

"Изначально было договорено по поводу проведения матча в Александрии, однако позже возникли проблемы, связанные с размещением команд. В конечном итоге клубы между собой нашли компромисс – предстоящий матч 7-го тура состоится в Киеве, на стадионе имени Банникова. А ответная игра второго круга пройдет в Полтаве", – заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий

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НТК имени Банникова / Фото: официальный сайт УПЛ

Таким образом, в субботу в Киеве пройдут сразу три матча: "Шахтер" – "Ворскла" (14:00, УТК им.Банникова), "Динамо" – "Александрия" (17:00, НСК "Олимпийский") и "Олимпик" – "Десна" (17:00, стадион "Динамо").

"Мы учитываем нынешнюю ситуацию, что игры проходят без болельщиков. Конечно, если бы это были полноценные матчи, команды по времени были бы разведены. А так, наверное, впервые в истории у нас так получается, что в одном городе в течение нескольких часов будут сыграны три матча", – цитирует Евгения Дикого FootBoom

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Отметим, что после 6 туров "Ворскла" делит по очкам первое место УПЛ с "Динамо", уступая киевлянам лишь по разнице мячей. "Шахтер" идет третьим. Так что поединок "горняков" с полтавчанами будет центральным в 7-м туре.

Напомним, накануне в стартовом матче Лиги чемпионов "Шахтер" сенсационно обыграл в Мадриде "Реал" 3:2, возглавив турнирную таблицу своей группы.

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