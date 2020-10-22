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Теперь это реально! Букмекеры пересмотрели шансы "Шахтера" на выход из группы

22 октября, 10:04

Олег Люлька Олег Люлька

Из аутсайдера своего квартета "горняки" превратились в реального претендента на попадание в 1/8 Лиги чемпионов

После сенсационной победы "Шахтера" над "Реалом" 3:2 аналитики букмекерских контор пересмотрели шансы "горняков" на выход в 1/8 Лиги чемпионов, куда по итогам группового раунда пройдут две лучшие команды из квартета.

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Если до игры в Мадриде "оранжево-черные" считались почти безнадежным аутсайдером, которому в лучшем случае светит третье место и переход в плей-офф Лиги Европы, то теперь дончане в "группе смерти" у букмекеров – реальный претендент на ТОП-2.

Котировки на ТОП-2 в группе B: сейчас и как было

  • "Реал" – 1.57 (1.11)
  • "Интер" – 1.73 (1.35)
  • "Шахтер" – 2.0 (4.25)
  • "Боруссия" М – 2.38 (3.70)

Вероятность выхода в 1/8 ЛЧ в процентах – сейчас и как было

  • "Реал" – 60% (84%)
  • "Интер" – 54% (69%)
  • "Шахтер" – 47% (22%)
  • "Боруссия" М – 39% (25%)

"Шахтер", Манор Соломон
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"Шахтер", Манор Соломон / Фото: Reuters

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Таким образом вероятность выхода "Шахтера" в 1/8 Лиги чемпионов повысилась с 22 процентов, которые были перед стартом группового раунда, до 47 процентов. "Реалу" и "Интеру", который "горняки" в качестве лидера группы примут в Киеве 27 октября, впору напрячься.

ОБЗОР МАТЧА "РЕАЛ" – "ШАХТЕР" (2:3)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Источник: Сегодня|Спорт

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