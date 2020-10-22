Теперь это реально! Букмекеры пересмотрели шансы "Шахтера" на выход из группы

Из аутсайдера своего квартета "горняки" превратились в реального претендента на попадание в 1/8 Лиги чемпионов

После сенсационной победы "Шахтера" над "Реалом" 3:2 аналитики букмекерских контор пересмотрели шансы "горняков" на выход в 1/8 Лиги чемпионов, куда по итогам группового раунда пройдут две лучшие команды из квартета.

Реклама

Если до игры в Мадриде "оранжево-черные" считались почти безнадежным аутсайдером, которому в лучшем случае светит третье место и переход в плей-офф Лиги Европы, то теперь дончане в "группе смерти" у букмекеров – реальный претендент на ТОП-2.

Котировки на ТОП-2 в группе B: сейчас и как было

"Реал" – 1.57 (1.11)

"Интер" – 1.73 (1.35)

"Шахтер" – 2.0 (4.25)

"Боруссия" М – 2.38 (3.70)

Вероятность выхода в 1/8 ЛЧ в процентах – сейчас и как было

"Реал" – 60% (84%)

"Интер" – 54% (69%)

"Шахтер" – 47% (22%)

"Боруссия" М – 39% (25%)

Реклама "Шахтер", Манор Соломон / Фото: Reuters В тренде 5 вопросов главному судье бокса в Украине. Ломаченко засудили?

Читайте также: Как звезды "Реала" оправдывали поражение "Шахтеру": "Мы опустили головы"

Таким образом вероятность выхода "Шахтера" в 1/8 Лиги чемпионов повысилась с 22 процентов, которые были перед стартом группового раунда, до 47 процентов. "Реалу" и "Интеру", который "горняки" в качестве лидера группы примут в Киеве 27 октября, впору напрячься.

ОБЗОР МАТЧА "РЕАЛ" – "ШАХТЕР" (2:3)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама