Как звезды "Реала" оправдывали поражение "Шахтеру": "Мы опустили головы"

Вчерашняя победа "Шахтера" над "Реалом" в первом туре Лиги чемпионов стала большим сюрпризом для всего европейского футбола. После поединка в Мадриде участники действа поделились своими мыслями по поводу случившегося.
К чести подопечных Зинедина Зидана они не стали искать оправдания, а признали неудачу. В частности, хорват Лука Модрич отдал должное сопернику. Его слова приводит сайт УЕФА:
"Мы знали, что "Шахтер" – хорошая команда. Речь о недооценке не шла. Мы просто плохо начали игру, соперник забивал мячи, а мы опустили головы. После перерыва мы прибавили и смотрелись лучше, но этого не хватило. В целом своими действиями мы недовольны. Надо улучшать игру и держаться вместе. Трудно принять это поражение, но мы должны двигаться дальше".
Крайне категоричен был главный тренер "Реала" Зинедин Зидан:
"Плохой вечер. По крайней мере, мы поборолись во втором тайме. Игроки раздражены, и это логично, ведь они – чемпионы. Но мы должны найти выход, это уже моя работа. Но такие матчи не должны повторяться".
А форвард "Реала" Винисиус Жуниор, забивший один из мячей, совсем не радовался голу:
"Мы плохо сегодня сыграли. Сейчас тяжело говорить об этом. Мы не выполнили установку тренера на игру, никто не справился с задачей. Нужно продолжать усердно работать".
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Смотрите обзор матча "Реал" – "Шахтер":
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