Герой "Шахтера" претендует на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Среди конкурентов "горняка" Тете в борьбе за этот титул - обидчик "Динамо" Мората, а также Коман и Анхелиньо

УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам первого тура группового этапа. Среди кандидатов на это звание оказался и полузащитник "Шахтера" Тете, благодаря голу и ассисту которого "горняки" сенсационно обыграли в Мадриде "Реал" 3:2.

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Конкурентами Тете в борьбе за звание лучшего игрока недели в ЛЧ стали форвард "Ювентуса" Альваро Мората, забивший два мяча в ворота "Динамо" (2:0), а также защитник "Лейпцига" Анхелиньо, сделавший дубль в игре с "Башакшехиром" (2:0), и полузащитник "Баварии" Кинглси Коман, с двумя голами и ассистом ставший героем поединка против "Атлетико" (4:0).

Ранее Тете был назван лучшим игроком суперматча "Реал" – "Шахтер". Вторым по оценкам аналитиков у дончан стал Манор Соломон, третьим – Виктор Корниенко.

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Отметим, что во втором туре Лиги чемпионов, 27 октября, "Шахтер" в качестве сенсационного лидера группы B примет на НСК "Олимпийский" в Киеве "Интер", а "Реал" сыграет в гостях с менхенгладбахской "Боруссией".

ОБЗОР МАТЧА "РЕАЛ" – "ШАХТЕР" (2:3)

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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