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Гол матча "Реал" – "Шахтер" претендует на звание лучшего в Лиге чемпионов. Кандидатов – четверо

22 октября, 11:18

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

УЕФА высоко оценил четыре дальних удара в играх вторника и среды

В среду около полуночи завершился первый тур группового этапа самого престижного кубкового турнира. По итогам 16 матчей УЕФА выбрал четыре самых лучших гола. Кроме того, герой матча "Реал" – "Шахтер" претендует на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

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Один из лучших мячей был забил вчера в Мадриде: по достоинству оценили дальний удар хорватского полузащитника Луки Модрича. Также в квартет номинантов на звание самого лучшего вошли еще три дальних удара. Их нанесли эквадорский защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес, аргентинец Алехандро Лопес из "Аталанты" и француз Корентен Толиссо из "Баварии".

Интересно, что только команда Модрича из числа кандидатов проиграла в стартовом туре. "Бавария" разделалась с "Атлетико", "Аталанта" – с "Мидтьюлланном", а "Краснодар" увез ничью из Ренна. УЕФА в своем Twitter предлагает болельщикам принять участие в голосовании на звание лучшего гола недели. Подписаны на страничку Лиги чемпионов около 31 миллиона читателей соцсетей.

Читайте о том, как звезды "Реала" оправдывали поражение "Шахтеру".

Смотрите обзор матча "Бавария" – "Атлетико":

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