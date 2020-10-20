"Красные зоны" изменили карту чемпионата Украины по футболу

В связи с "красным" уровнем коронавирусной угрозы, установленным в Полтаве и Чернигове комиссией по техногенно-экологической безопасности, изменилось место проведения матчей 7-го тура чемпионата Украины по футболу, которые должны были бы пройти в этих городах 24 октября.
Поединок "Ворскла" – "Шахтер" (начало в 14.00) перенесен из Полтавы в Александрию на стадион "Ника".
А встречу "Десна" – "Олимпик" (17:00) вместо черниговской арены имени Гагарина примет киевский стадион "Динамо" имени Лобановского.
Об этом сообщает сайт Премьер-лиги.
Ранее мы писали, что "Динамо" остановило продажу билетов на матч с "Ювентусом", получив новое письмо от Минздрава. Между тем болельщикам, которые ранее приобрели пропуска, разрешили посетить матч на "Олимпийском".
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Напомним, после шести туров в чемпионате Украины "Динамо" и "Ворскла" набрали по 14 очков. Но киевляне лидируют благодаря лучшей разнице мячей.
Смотрите, как в 6-м туре УПЛ "Шахтер" разгромил "Львов"
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