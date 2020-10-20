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"Красные зоны" изменили карту чемпионата Украины по футболу

20 октября, 19:45

Олег Люлька Олег Люлька

"Ворскла" примет "Шахтер" не в Полтаве, а в Александрии. "Десна" и "Олимпик" вместо Чернигова сыграют в Киеве

В связи с "красным" уровнем коронавирусной угрозы, установленным в Полтаве и Чернигове комиссией по техногенно-экологической безопасности, изменилось место проведения матчей 7-го тура чемпионата Украины по футболу, которые должны были бы пройти в этих городах 24 октября.

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Поединок "Ворскла" – "Шахтер" (начало в 14.00) перенесен из Полтавы в Александрию на стадион "Ника".

Стадион "Ника" в Александрии

Стадион "Ника" в Александрии / Фото: Facebook

А встречу "Десна" – "Олимпик" (17:00) вместо черниговской арены имени Гагарина примет киевский стадион "Динамо" имени Лобановского.

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Стадион "Динамо"

Стадион "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Об этом сообщает сайт Премьер-лиги.

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Ранее мы писали, что "Динамо" остановило продажу билетов на матч с "Ювентусом", получив новое письмо от Минздрава. Между тем болельщикам, которые ранее приобрели пропуска, разрешили посетить матч на "Олимпийском".

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Напомним, после шести туров в чемпионате Украины "Динамо" и "Ворскла" набрали по 14 очков. Но киевляне лидируют благодаря лучшей разнице мячей.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
6
4
2
0
14
3
11
14
Забитые 14
Пропущеные 3
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В В Н
2
ВорсклаВорсклаВор
6
4
2
0
12
4
8
14
Забитые 12
Пропущеные 4
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н Н В В
3
Шахтер Шахтер Шах
6
3
3
0
15
7
8
12
Забитые 15
Пропущеные 7
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В Н Н
4
КолосКолосКол
6
3
2
1
9
5
4
11
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В Н В В
5
МариупольМариупольМар
6
3
1
2
5
6
-1
10
Забитые 5
Пропущеные 6
Разница -1
Результаты последних матчей: В П Н В В
6
АлександрияАлександрияАле
6
3
0
3
14
11
3
9
Забитые 14
Пропущеные 11
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В П П
7
ДеснаДеснаДес
6
2
3
1
9
7
2
9
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: П Н В Н Н
8
ОлимпикОлимпикОли
6
3
0
3
10
10
0
9
Забитые 10
Пропущеные 10
Разница 0
Результаты последних матчей: П В П В В
9
ЗаряЗаряЗар
6
1
3
2
10
8
2
6
Забитые 10
Пропущеные 8
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н В Н П
10
Днепр-1Днепр-1Дне
6
1
2
3
8
12
-4
5
Забитые 8
Пропущеные 12
Разница -4
Результаты последних матчей: В Н П П П
11
ИнгулецИнгулецИнг
6
0
4
2
6
9
-3
4
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
12
МинайМинайМин
5
1
1
3
2
9
-7
4
Забитые 2
Пропущеные 9
Разница -7
Результаты последних матчей: П Н П П В
13
РухРухРух
6
0
2
4
5
13
-8
2
Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н П Н П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
5
0
1
4
2
17
-15
1
Забитые 2
Пропущеные 17
Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П П П

Смотрите, как в 6-м туре УПЛ "Шахтер" разгромил "Львов"

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