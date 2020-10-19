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Лучшим игроком тура в чемпионате Украины назвали травмированного "горняка"

19 октября, 11:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Виктор Коваленко сыграл против "Львова" всего 24 минуты и был заменен

Интересное решение сегодня озвучила украинская Премьер-лига. Лучшим футболистом 6-го тура назвали полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко. Примечательно, что во встрече против "Львова" его заменили на 24-й минуте из-за травмы. Напомним все результаты 6-го тура чемпионата Украины.

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Несмотря на то, что 24-летний атакующий хавбек провел на поле НСК "Олимпийский" в субботу так мало времени, он успел отметиться дублем. На 4-й минуте Коваленко открыл счет, а на 18-й уже сделал его 4:0.

Напомним, в экспертный совет УПЛ входят: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Читайте также: "Шахтер" рассказал о результатах тестов на коронавирус перед "Реалом" и травме Коваленко.

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Уже послезавтра "горняки" стартуют в групповом раунде Лиги чемпионов встречей в Мадриде. Главного тренера команды Луиша Каштру должно радовать, что практически все футболисты вернулись в основную группу. Однако неизвестно, в какой форме они пребывают. Игра с "Реалом" покажет.

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Смотрите, как "Шахтер" разгромил "Львов" в Киеве:

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