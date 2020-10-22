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"Шахтер" сыграет с "Интером" со зрителями на "Олимпийском": на сколько мест МОЗ допустило

22 октября, 11:54

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Правительство считает возможным заполнить на стадионе только 15% всех мест

Вчера вечером "Шахтер" успешно стартовал в Лиге чемпионов, обыграв в Мадриде "Реал". Читайте результаты матчей Лиги чемпионов в среду, 21 октября. Во втором туре "Шахтер" будет принимать итальянский "Интер". Сегодня стало известно, что на трибуны НСК "Олимпийский" разрешили пустить болельщиков.

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Об этом сообщил официальный сайт "Шахтера".

Матч состоится в Киеве уже в следующий вторник – 27 октября. Начало – в 19:55. В информации "горняков" говорится:

"ФК "Шахтер" получил официальное письмо от Министерства охраны здоровья Украины относительно проведения матча со зрителями. В нем сообщается, что по результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мер, которые проводятся в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, начавших допуск зрителей на футбольные поединки, МОЗ Украины считает возможным привлечение зрителей на матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер".

Правда, в отличие от предыдущих матчей на главной арене страны, на этот раз на трибуны разрешили допустить болельщиков не на 30% мест, а всего лишь на 15%. Таким образом, на стадионе ожидается около 10 тысяч зрителей.

Читайте о том, что гол матча "Реал" – "Шахтер" претендует на звание лучшего в Лиге чемпионов.

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Напомним, вчера "Интер" не смог обыграть "Боруссию" из Менхенгладбаха:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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