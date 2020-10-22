Трубин получил совет от Пятова после победы "Шахтера" над "Реалом"

Капитан "горняков" поздравил 19-летнего Трубина, но рекомендовал ему матчем в Мадриде "сильно не очаровываться"

Многолетний голкипер "Шахтера" Андрей Пятов, который из-за недавнего заражения коронавирусом за игрой с "Реалом" наблюдал со скамейки запасных, поздравил своего 19-летнего сменщика Анатолия Трубина с победой над испанским грандом и премьерой в самом престижном клубном турнире мира.

"С дебютом. Начало нового огромного пути, которое невозможно будет забыть"

"P. S. Желаю слишком не очаровываться победами, но всегда их ценить", – написал 36-летний капитан "горняков" Пятов у себя в Instagram, опубликовав совместное фото с Трубиным

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Ранее мы писали, что букмекеры пересмотрели шансы "Шахтера" на выход из группы. После победы в Мадриде "горняки" из аутсайдера своего квартета превратились в реального претендента на попадание в 1/8 Лиги чемпионов.

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Также мы рассказывали, что герой "Шахтера" претендует на звание игрока недели в Лиге чемпионов. Среди конкурентов "горняка" Тете в борьбе за этот титул – обидчик "Динамо" Мората, а также Коман и Анхелиньо.

ОБЗОР МАТЧА "РЕАЛ" – "ШАХТЕР" (2:3)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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