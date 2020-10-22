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Звезду "Барселоны" сравнили с "черным торговцем, убегающим от полиции". Клуб подает в суд

22 октября, 16:41

Александр Трикиша Александр Трикиша

Журналист уже извинился перед игроком, но этого оказалось мало

"Барселона" подаст в суд на журналиста, оскорбившего футболиста команды Ансу Фати, сообщает Mundo Deportivo. Фати отличился забитым мячом в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ференцвароша" (5:1).

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После встречи журналист Сальвадор Сострес в материале издания ABC, описывая скорость 17-летнего Фати, сравнил испанского футболиста с "черным уличным торговцем, который убегает от полиции".

Позже журналист извинился перед игроком и заявил, что пытался "восхвалить красоту движений Ансу" и "глубоко сожалеет о любом недоразумении".

В текущем сезоне Фати провел пять матчей во всех турнирах и забил четыре мяча. В сентябрьском матче Лиги наций против сборной Украины Фати забил гол и сделал результативный пас в составе сборной Испании.

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расизм Лига чемпионов Барселона Ансу Фати

Источник: Сегодня|Спорт

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