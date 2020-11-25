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Холанд феерит, "Зенит" теряет шансы на выход из группы ЛЧ: обзор группы F

25 ноября, 01:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Боруссия" и "Лацио" стали ближе к выходу в 1/8 финала Лиги чемпионов

Дортмундская "Боруссия" разгромила бельгийский "Брюгге" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Героем встречи стал 20-летний нападающий Эрлинг Холанд, оформивший дубль. Холанд быстрее всех забил 15 мячей в Лиге чемпионов, а затем довел их количество до 16-ти. Также голом ударом со штрафного отметился Джейдон Санчо.

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"Боруссия" Д – "Брюгге" – 3:0
Голы: Холанд (18, 60), Санчо (45)

Итальянский "Лацио" одержало уверенную победу над российским "Зенитом" благодаря дублю Чиро Иммобиле и мячу Марко Пароло. У гостей забитый мяч на счету Артема Дзюбы, прославившегося недавно нецензурным видео. Кстати, ему ассистировал украинский защитник Ярослав Ракицкий.

"Лацио" – "Зенит" – 3:1
Голы: Иммобиле (3, 55, пен), Пароло (22) – Дзюба (25)

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"Боруссия" возглавляет турнирную таблицу после четырех туров, имея в своем активе девять очков. Всего на один балл от них отстает "Лацио". Третьим идет "Брюгге", а вот "Зенит" потерял все шансы на выход из группы и может лишь надеяться на продолжение сезона в Лиге Европы.

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1
Боруссия ДортмундБоруссия ДортмундБор
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Лига чемпионов Зенит Санкт-Петербург Боруссия Дортмунд Лацио Брюгге

Источник: Сегодня|Спорт

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