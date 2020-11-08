Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабами

Футболист сборной России Артем Дзюба попал в новый скандал. Не так давно Дзюба сымитировал половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном, а теперь в Сети появилось видео, на котором нападающий "Зенита" мастурбирует и снимает происходящее на камеру.
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На заднем плане слышен телевизор и голос телеведущей российского спортивного канала "Матч ТВ" Марии Орзул.
Как только видео стало достоянием общественности футболист закрыл свой аккаунт в Instagram, а в клубе отказались комментировать скандал. Тем не менее, на него уже отреагировали в сборной России – капитан команды не вызван на ноябрьские матчи, а в сборной сослались на то, что они хотят "оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста".
Но главная реакция поступила от болельщиков, заполонивших соцсети различными фотожабами и едкими комментариями, а солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров даже написал стих по этому поводу:
Кто там х**й на камеру полощет?
Дзюба что ли? Это просто гранд.
Он случайно сделал челендж мощный,
Капитанам остальных команд!
В интернете наколились страсти.
Что футбольные смотреть нам матчи?
Ща посмотрим, кто там есть ху**стей
И членов в сборную назначим.
Наши футболисты рвут всех в клочья
Капитан у нас кончено лих!
Коль не от**бут так хоть подр**ат,
Так чтоб стыдно не было за них.
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