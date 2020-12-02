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Новости Лиги чемпионов 2020/2021

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"Динамо" и "Ювентус" определились с составом на матч Лиги чемпионов

2 декабря, 21:01

Александр Трикиша Александр Трикиша

Во втором матче подряд с первых минут в нападении сыграет Беньямин Вербич

Стали известны стартовые составы "Ювентуса" и киевского "Динамо" на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00. Трансляция "Ювентус" – "Динамо"уже доступна на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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"Ювентус": Щенсны, де Лихт, Бонуччи, Алекс Сандро, Маккенни, Рэмзи, Мерих, Демирал, Бентанкур, Кьеза, Роналду, Мората

Запасные: Пинсольо, Артур, Дибала, Данило, Куадрадо, Рабьо, Бернардески, Да Граса, Дрэгушин, Фработта, Портанова, Кулусевски

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Родригес, Вербич

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Запасные: Нещерет, Бойко, Бэлуцэ, Шабанов, де Пена, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Клэйтон, Сирота, Супряга

Групповой этап
Группа G
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Позиция
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БарселонаБарселонаБар
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Результаты последних матчей: П П Н П

Смотрите, как "Динамо" и "Ювентус" играли в Киеве

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Динамо Киев Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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