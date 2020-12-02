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Кроссворд. Ответь на вопросы про матч "Ювентус" – "Динамо"

2 декабря, 20:26

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Разминка для фанатов перед поединком Лиги чемпионов

Сегодня "Динамо" на выезде сыграет с "Ювентусом" в пятом туре Лиги чемпионов. В ожидании поединка предлагаем разминку для настоящих фанатов – онлайн-кроссворд с вопросами про сегодняшнюю игру. Матч начнется в 22:00, смотреть онлайн "Ювентус" – "Динамо" можно на нашем сайте.

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"Ювентус" и "Барселона" досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов. А путевку в Лигу Европы разыграют "Динамо" и "Ференцварош". Независимо от результата сегодняшней игры, судьба евровесны для команды Луческу решится в последнем туре в Киеве.

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Кроссворд. Ответь на вопросы про матч "Ювентус" – "Динамо"

Напомним, что первый матч "Ювентуса" и "Динамо" в Киеве завершился победой чемпионов Италии со счетом 2:0. Оба гола тогда забил Альваро Мората.

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Динамо Киев Ювентус Турин кроссворд

Источник: Сегодня|Спорт

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