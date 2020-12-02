"Ювентус" еще дважды пробьет "Динамо": прогноз на матч Лиги чемпионов

Сегодня в Турине состоится поединок 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между "Ювентусом" и киевским "Динамо". Украинский клуб уже лишился всех шансов остаться в турнире и теперь ведет борьбу за плей-офф Лиги Европы. "Ювентус" – "Динамо" онлайн доступен на нашем сайте с самыми интересными подробностями.
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Аналитики букмекерских контор называют чемпиона Италии фаворитом этого матча. На его победу установлен коэффициент 1.29, на ничью – 6.00, на победу "Динамо" – 11.00. Иными словами, вероятность выигрыша "Ювентуса" оценивается в 75%, ничейного исхода – в 16%, а выигрыша киевлян – всего в 9%.
Самым вероятным счетом поединка букмекеры называют 2:0 в пользу туринцев. На него можно поставить с показателем 5.80. У "Ювентуса", скорее всего, забьет Криштиану Роналду – 1.61 на его гол. У "Динамо" самым опасным считают Владислава Супрягу – 4.33.
Ранее мы также давали прогноз комментатора на матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Динамо".
Смотрите, как "Динамо" и "Ювентус" играли в Киеве
Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов
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