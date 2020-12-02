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"Шахтер" до конца года потерял Жуниора Мораеса

2 декабря, 19:36

Александр Трикиша Александр Трикиша

Нападающий травмировался в столкновении с Рафаэлем Вараном

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес выбыл до конца года. Форвард травмировался во вчерашнем матче 5 тура Лиги чемпионов против мадридского "Реала (2:0) и покинул поле еще в первом тайме.

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Как рассказал директор департамента медицины "Шахтера" Дмитрий Скибинский в интервью Shakhtar News, у форварда сборной Украины диагностирована травма правого бедра. При медосмотре была выявлена обширная гематома, поэтому оставшиеся матчи 2020 года он пропустит.

В то же время, Дентиньо, также травмировавшийся во вчерашнем матче, вернется в строй в ближайшие несколько дней.

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В 2020 году "Шахтеру" предстоит провести еще 3 матча: с "Минаем" (5 декабря) и "Ингульцом" (13 декабря) в чемпионате Украины, а между ними состоится решающий поединок Лиги чемпионов против "Интера" (9 декабря).

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Обзор матча "Шахтер" – "Реал":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов чемпионат Украины Шахтер Донецк Жуниор Мораес

Источник: Сегодня|Спорт

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