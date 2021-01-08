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"Дакар" продолжает терять участников: еще один мотоциклист оказался в госпитале после аварии

8 января, 19:24

Александр Трикиша Александр Трикиша

Сильная головная боль не позволила гонщику добраться до финиша

Еще один участник ралли-рейда "Дакар"-2021 оказался в больнице. Индийский мотогонщик Ашиш Раоран попал в аварию на пятом этапе и в результате падения ударился головой. Раоран остался в сознании и даже пытался завершить гонку, но сильная головная боль вынудила его попросить помощи у медиков, сообщает drivetribe.com.

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Он был доставлен в больницу в Хаиле, где компьютерная томография не обнаружила серьезных повреждений, но врачи все равно решили оставить его в отделении интенсивной терапии.

Напомним, что несколько дней назад в аварию попал другой индийский гонщик Ч.Ш. Сантош. Другой мотоциклист спас ему жизнь, 15 минут делая реанимацию. Сейчас Сантош находится в коме.

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"Последнее сканирование не выявило серьезных проблем, которые могли бы помешать его полному выздоровлению. Медицинская бригада, которая его лечила, решила, что лучший способ справиться с травмой – это свести к минимуму функции организма и держать его в искусственной коме", – сообщили представители команды индуса.

Дакар-2021
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мотоциклисты автоспорт ралли Дакар

Источник: Сегодня|Спорт

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