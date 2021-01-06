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15 минут не билось сердце: мотоциклист спас жизнь сопернику на "Дакаре"

6 января, 19:45

Александр Трикиша Александр Трикиша

Врачи ввели пострадавшего в искусственную кому и в четверг проведут дополнительное обследование

Нидерландский мотоциклист Пол Спирингс спас жизнь индийцу Чунчунгуппе Шивашанкару Сантошу во время четвертого этапа ралли-рейда "Дакар"-2021. На 135-м километре маршрута Сантош упал с мотоцикла. Спирингс был первым, кто прибыл на место аварии, где он обнаружил индуса без сознания. Рядом упал еще один мотоциклист, но с ним было все в порядке, поэтому нидерландец бросился спасать Сантоша.

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"Когда я остановил свой байк, незадолго до того, как они ударились о скалу, я нажал аварийную кнопку. Затем я начал проводить реанимационные мероприятия, а через пятнадцать минут прилетели три вертолета из организации. Они сменили меня, но на этом этапе я почувствовал, что его сердце снова забилось. Я был очень рад этому", – рассказал после финиша Спирингс.

После прибытия медицинской бригады Сантош был доставлен на вертолете в передовой медицинский пункт Аль-Дувадими с подозрением на травму головы, а затем его отправили в больницу в Эр-Рияде для дальнейшего медицинского осмотра. Позже медики сообщили, что 37-летний гонщик находится в искусственной коме и в четверг пройдет дополнительное обследования для определения степени тяжести травмы, сообщает motorsport.

Отметим, что на прошлогоднем "Дакаре" команда Сантоша Hero Motosports Team Rally потеряла гонщика Паулу Гонсалвеса. Португальский ветеран погиб в результате серьезной аварии на седьмом этапе.

Дакар-2021
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мотоциклисты автоспорт ралли Дакар

Источник: Сегодня|Спорт

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