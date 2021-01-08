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Кровь, сломанная ключица, разбитый нос и блуждание по пустыни: итоги этапа ралли "Дакар"

8 января, 12:08

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Авторейд по Саудовской Аравии готовит гонщикам много сложностей

Целый букет непредвиденных сюжетов подготовил участникам ралли "Дакар" очередной этап. На пятом специальном участке в четверг проблемы постигали даже опытных гонщиков. Напомним, на днях у чемпиона "Дакара" разлетелся вентилятор.

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Больше всего не повезло южноафриканцу Хенку Латегану, который на внедорожнике попал в серьезную аварию. Его оперативно доставили в больницу, где диагностировали перелом ключицы.

Знаменитый испанец Карлос Сайнс полчаса не мог найти контрольную точку и заблудился второй раз за три дня. После гонки он раскритиковал организаторов, пожаловавшись, что "Дакар" – уже не тот".

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Теперь в общем зачете Сайнс уступает Стефану Петеранселю более 48 минут, хоть и занимает третье место. На второй строчке Нассер Аль-Аттия из Катара, который проигрывает французу 6 минут 11 секунд.

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Украинский штурман Дмитрий Цыро и его российский пилот в команде X-RAID Владимир Васильев располагаются на 11-й позиции с отставанием от лидера в 1 час 47 минут. А вот белорусский экипаж Андрея Голобородько даже не добрался до финиша и сошел с дистанции. В протоколе он значится на 52-м месте...

Читайте об особенностях нынешнего экстремального ралли "Дакар".

В зачете мотоциклистов лидером остался аргентинец Кевин Бенавидес. Несмотря на то, что парень разбил лицо в кровь, сломал нос, он доехал до финиша и собирается стартовать на следующем этапе.

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