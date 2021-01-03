У чемпиона "Дакара" разлетелся вентилятор, а Сайнс бьет рекордсмена: как прошел 1-й этап

Второй раз элитная многодневка проходит в Саудовской Аравии

3 января в Саудовской Аравии стартовал 43-й ралли-марафон "Дакар". Второй раз в своей истории многодневка пройдет в этой стране и продлится до 15 января. Проведение гонки было под угрозой срыва, когда Саудовская Аравия закрыла границы в конце 2020-го. Но участников впустили с условием двухнедельного карантина и поголовного тестирования.

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После первого этапа в зачете внедорожников лидерство захватил действующий победитель "Дакара" Карлос Сайнс на MINI. Второе место — у рекордсмена ралли Стефана Петеранселя (MINI), замыкает тройку лучших Мартин Прокоп (Benzina Orlen Team).

В зачете мотоциклов на первом этапе победил австралийский пилот Тоби Прайс, выигравший "Дакар" в 2019 году. Вторым идет Кевин Бенавидес, тройку сильнейших замкнул Маттиас Валькнер.

А вот победитель грузового зачета ралли-марафона 2020 года из "КАМАЗ-мастер" Андрей Каргинов уже на старте многодневки столкнулся с проблемами. Об этом сообщила пресс-служба команды:

"На 121-м км СУ встал А. Каргинов. Разлетелся вентилятор водяного радиатора. Предположительно, камень попал. Экипаж меняет вентилятор".

Но в итоге победу тут одержал другой экипаж КАМАЗа во главе с Айратом Мардеевым.

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Напомним, что в этом году многодневку посетит рекордно малое с 1995 года количество участников – 266 мотоциклов, внедорожников и грузовиков, или суммарно 440 человек. На количество участников повлияла пандемия, ведь гонщикам-любителям стало сложно собрать необходимый бюджет для поездки.

Напомним, что после прошлого "Дакара" мотогонщик скончался спустя неделю после аварии.

Дакар-2021

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