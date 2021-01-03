У чемпіона "Дакара" розлетівся вентилятор, а Сайнс б'є рекордмена: як пройшов 1-й етап

3 січня у Саудівській Аравії стартував 43-й ралі-марафон "Дакар". Вдруге у своїй історії багатоденка проходить у цій країні і триватиме до 15 січня. Проведення гонки було під загрозою зриву, коли Саудівська Аравія закрила кордон в кінці 2020-го. Але учасників впустили з умовою двотижневого карантину і поголовного тестування.
Після першого етапу в заліку позашляховиків лідерство захопив чинний переможець "Дакара" Карлос Сайнс на MINI. Друге місце – у рекордсмена ралі Стефана Петеранселя (MINI), замикає трійку кращих Мартін Прокоп (Benzina Orlen Team).
У заліку мотоциклів на першому етапі переміг австралійський пілот Тобі Прайс, який виграв "Дакар" в 2019 році. Другим йде Кевін Бенавідес, трійку найсильніших замкнув Маттіас Валькнер.
А от переможець вантажного заліку ралі-марафону 2020 року з "КАМАЗ-майстер" Андрій Каргінов вже на старті багатоденки зіткнувся з проблемами. Про це повідомила пресслужба команди:
"На 121-му км СУ встав А. Каргінов. Розлетівся вентилятор водяного радіатора. Імовірно, камінь потрапив. Екіпаж змінює вентилятор".
Але в підсумку перемогу тут здобув інший екіпаж КАМАЗа на чолі з Айратом Мардєєвим.
Нагадаємо, що в цьому році багатоденку відвідає рекордно мала з 1995 року кількість учасників – 266 мотоциклів, позашляховиків і вантажівок, або сумарно 440 осіб. На кількість учасників вплинула пандемія, адже гонщикам-любителям стало складно зібрати необхідний бюджет для поїздки.
Нагадаємо, що після минулого "Дакара" мотогонщик помер за тиждень після аварії.
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