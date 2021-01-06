Скандал на "Дакаре": мотоциклиста заправили водой

На ралли "Дакар" в Саудовской Аравии случился первый скандал. Американский мотогонщик Эндрю Шорт вынужден был сняться с многодневки после непонятной поломки байка. На 273-м километре Шорт заехал на заправку, после чего мотоцикл заглох. Все попытки завести транспорт оказались неудачными.

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Американцу пришлось попросить помощи у организаторов и на вертолете он был доставлен в лагерь гонки. Уже на месте командные механики осмотрели мотоцикл и обнаружили в бензобаке воду. Когда ее удалили и внутрь залили топливо, мотоцикл завелся как ни в чем не бывало, сообщает motorsport.

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Организаторы уже начали расследование, так как проблемы возникли еще у нескольких участников. Отмечается, что топливо на маршруте обеспечивает местный официальный поставщик в специальных цистернах.

Добавим, что команда Шорта просила вернуть их в гонку, однако организаторы "Дакара" ответили отказом.

Дакар-2021

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