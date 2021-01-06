Українська
$ 28,4
34,85
  1. Новости спорта
  2. Новости Формулы-1

Скандал на "Дакаре": мотоциклиста заправили водой

6 января, 18:11

Александр Трикиша Александр Трикиша

Организаторы уже начали расследование инцидента

На ралли "Дакар" в Саудовской Аравии случился первый скандал. Американский мотогонщик Эндрю Шорт вынужден был сняться с многодневки после непонятной поломки байка. На 273-м километре Шорт заехал на заправку, после чего мотоцикл заглох. Все попытки завести транспорт оказались неудачными.

Реклама

Читайте также: Новая королева пустыни: очаровательная испанка выиграла этап "Дакара"-2021

Американцу пришлось попросить помощи у организаторов и на вертолете он был доставлен в лагерь гонки. Уже на месте командные механики осмотрели мотоцикл и обнаружили в бензобаке воду. Когда ее удалили и внутрь залили топливо, мотоцикл завелся как ни в чем не бывало, сообщает motorsport.

В тренде
Украина борется за проведение Олимпиады: зачем она нужна и когда это будет

Организаторы уже начали расследование, так как проблемы возникли еще у нескольких участников. Отмечается, что топливо на маршруте обеспечивает местный официальный поставщик в специальных цистернах.

Добавим, что команда Шорта просила вернуть их в гонку, однако организаторы "Дакара" ответили отказом.

Дакар-2021
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

мотоциклисты автоспорт ралли Дакар

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Семь лет молчания: что известно о состоянии Михаэля Шумахера
Семь лет молчания: что известно о состоянии Михаэля ШумахераФормула-1
Рейтинг. Самые популярные украинские спортсмены в Instagram
Рейтинг. Самые популярные украинские спортсмены в InstagramДругие
Финской гонщице предлагали сняться голой ради места в команде и угрожали отрезать волосы
Финской гонщице предлагали сняться голой ради места в команде и угрожали отрезать волосыФормула-1
Дети Шумахера: чего добились наследники великого чемпиона
Дети Шумахера: чего добились наследники великого чемпионаФормула-1
Бразильская львица, которую тянет к автогонщикам, заполучила новую добычу
Бразильская львица, которую тянет к автогонщикам, заполучила новую добычуФормула-1
Вышел из огня и разбил машин на 4,2 миллиона! Смотрите рейтинг самых аварийных пилотов
Вышел из огня и разбил машин на 4,2 миллиона! Смотрите рейтинг самых аварийных пилотовФормула-1

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять