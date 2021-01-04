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КамАЗ вырывается в лидеры: результаты второго этапа ралли "Дакар"-2021

4 января, 15:21

Александр Трикиша Александр Трикиша

Не все гонщики с легкостью преодолели песчаные дюны

В Саудовской Аравии прошел второй этап знаменитого ралли-рейда "Дакар". В классе внедорожников победу отпраздновал катарец Нассер Аль-Аттия, однако генеральную классификацию возглавил не он, а француз Стефан Петерансель, который сегодня пришел к финишу вторым. Также в общем зачете Аль-Аттию опережает Карлос Сайнс. Кстати, смотрите, как испанец преодолевал дюны.

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В соревнованиях мотоциклистов лидерство захватил Хуан Барреда Борт. Испанец выиграл этап и теперь опережает Рики Брабека и Росса Брэнча на шесть минут. А вот Тоби Прайс столкнулся с проблемами в пустыне. С легкостью преодолеть дюны у него не получилось, что вылилось для него 28-м местом.

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В зачете грузовиков продолжает лидировать российский экипаж под руководством Дмитрия Сотникова. КамАЗ выиграл второй этап подряд, что позволило ему оторваться от ближайшего преследователя уже на 17 минут. К слову, сегодня один из участников лишился лобового стекла, не рассчитав высоту дерева.

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Сенсация первого этапа Кристина Гутьерес, выступающая в классе мотовездеходов, сегодня стала лишь десятой, что откинуло ее на четвертое место в общем зачете с отставанием в почти три минуты.

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Напомним, что 43-й ралли-марафон "Дакар" второй раз в своей истории пройдет в Саудовской Аравии и продлится до 15 января. Проведение гонки было под угрозой срыва, когда Саудовская Аравия закрыла границы в конце 2020-го из-за COVID-19. Но участников впустили с условием двухнедельного карантина и поголовного тестирования.

Дакар-2021

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автоспорт ралли Дакар

Источник: Сегодня|Спорт

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