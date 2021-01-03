Новая королева пустыни: очаровательная испанка выиграла этап "Дакара"-2021

Сегодня, 3 января, в Саудовской Аравии стартовала легендарная многодневка "Дакар". Лидерство в зачете мотовездеходов захватила девушка – Кристина Гутьеррес из команды Red Bull Off-Road Team USA. 29-летняя испанка одержала победу на первом этапе ралли-рейда. Ранее на старте многодневки у чемпиона "Дакара" разлетелся вентилятор.

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Это первая победа Кристины на "Дакаре" – через четыре года после дебюта. Она первая женщина со времен легендарной Ютты Кляйншмидт, которая победила на ралли-рейде – сообщает 20minutos.es. Напомним, что немка в свое время не только выиграла спецучасток "Дакара", но и в 2001 году совершила исторический прорыв и выиграла общий зачет в классе автомобилей.

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Отметим, что талант испанки заметил и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон. В этом сезоне Кристина будет выступать в новой серии Extreme E за команду X44 Хэмилтона. А ее напарником за рулем электрического внедорожника станет девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Леб.

"Кристина – молода и талантлива, у нее большое будущее", – считает Льюис.

Так что победа Гутьеррес на этапе "Дакара" не должна никого удивлять.

Реклама Кристина Гутьеррес / Фото: Instagram

Напомним, что 43-й ралли-марафон "Дакар"второй раз в своей истории пройдет в Саудовской Аравии и продлится до 15 января. Проведение гонки было под угрозой срыва, когда Саудовская Аравия закрыла границы в конце 2020-го. Но участников впустили с условием двухнедельного карантина и поголовного тестирования.

Ранее финской гонщице предлагали сняться голой ради места в командеи угрожали отрезать волосы. Эмма Кимиляйнен по юниорам выступала вместе с гонщиками Формулы-1 Валттери Боттасом и Кевином Магнуссеном.

Дакар-2021

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