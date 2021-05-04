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Чудовищная авария на первом круге IndyCar: столкнулись сразу шесть болидов

4 мая, 11:29

Александр Трикиша Александр Трикиша

На первом круге гонки IndyCar столкнулись шесть автомобилей. Болиды были вдребезги разбиты, но сами пилоты в аварии не пострадали

Фото: USA TODAY Sports

Фото: USA TODAY Sports

Старт знаменитой серии автогонок IndyCar Series в Техасе ознаменовался чудовищной аварией. Уже на первом круге столкнулись сразу шесть болидов. Больше всего не повезло Конору Дейли, чей автомобиль после столкновения перевернулся и пролетел на крыше сотню метров.

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Удивительно, но в этой жуткой аварии никто серьезно не пострадал, если не считать полностью разбитые болиды у некоторых пилотов, сообщает nbcsports.com.

На днях мы писали, что мотогонщик попал в чудовищную аварию на скорости в 160 км/ч, а затем встал и пошел. Во время свободной практики перед Гран-при Испании мотогонщик Марк Маркес попал в аварию на высокой скорости, но чудом остался жив и даже сам смог покинуть место инцидента.

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