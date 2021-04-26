Моим трусам сейчас хуже, чем машине: гонщик чудом увернулся от летевшего в него авто

Бубба Уоллас/Фото23XI Racing
Американский гонщик NASCAR Даррелл Бубба Уоллас, выступающий за 23XI Racing, видимо, родился в рубашке. Он просто чудом избежал страшной аварии во время гонки на десятом этапе чемпионата в Талладеге, штат Алабама. Ранее темнокожему гонщику подбросили висельную петлю в боксы перед стартом гонки.
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Во время гонки пилот Penske Джоуи Логано шел третьим, однако потерял управление, подлетел и перевернулся в воздухе. Его автомобиль летел прямо в машину Уолласа, но пилоту 23XI Racing удалось избежать столкновения.
"Говорю вам, моим трусам сейчас хуже, чем машине", — прокомментировал произошедшее Уоллас
Уолласу удалось избежать повторения ситуации с Райаном Ньюманом, произошедшей в прошлом году в Дайтоне, когда в последнем повороте Ньюман, шедший вторым, потерял управление и врезался в стену. Автомобиль перевернулся, после чего в него на полной скорости влетела другая машина.
В прошлом году Бубба Уоллес неожиданно потерял сознание после гонки в Атланте. Американец буквально отключился на глазах присутствующих во время интервью из-за жары, и врачам пришлось оказывать ему медицинскую помощь.
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