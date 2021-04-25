Українська
$ 28,06
33,81
  1. Новости спорта
  2. Новости Формулы-1

Курьез в гонке электрокаров: лидер разрядился перед финишем

25 апреля, 11:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

На финише гонки Формулы Е в Валенсии у лидера пелотона разрядился болид. В итоге он финишировал седьмым, а победу одержал Ник де Врис

/ Фото: Twitter

Финиш Гран-при Валенсии в Формуле Е (класс автогонок на электромобилях) ознаменовался невероятным событием. У лидера гонки Антонио Феликса да Кошты на последнем круге… разрядился болид!

Реклама

Читайте также: Обломки машин и колеса разлетелись по всей трассе! Жуткая авария в автогонках (видео)

Гонка в дождевую погоду сопровождалась несколькими авариями, поэтому на трассу частенько выезжала машина безопасности. Из-за постоянных пауз команды неправильно рассчитали расход энергии и практически все болиды разрядились на последнем круге.

Больше всех повезло пилоту Мерседеса Нику де Врису, который каким-то чудом сохранил заряд и вырвался в лидеры. Сам же да Кошта откатился на седьмую строчку.

Реклама

Также мы писали, что гонщица попала в жуткую аварию на старте новой серии гонок на электромобилях. Автомобиль сделал пять оборотов, прежде чем упал на крышу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

автоспорт Формула-Е

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кто быстрее станет вторым спортсменом-миллиардером: Роналду опережает Месси на год
Кто быстрее станет вторым спортсменом-миллиардером: Роналду опережает Месси на годДругие
Кличко сорвали помолвку: как звезды спорта пробовали себя в кино
Кличко сорвали помолвку: как звезды спорта пробовали себя в киноДругие
Новую трагедию в Формуле-1 предотвратил Сенна. Ценой своей жизни
Новую трагедию в Формуле-1 предотвратил Сенна. Ценой своей жизниФормула-1
Горячая любительница автоспорта шлет интимные фото с экзотических курортов
Горячая любительница автоспорта шлет интимные фото с экзотических курортовФормула-1
Гонка Формулы-1 остановлена после жуткой аварии: виновнику тыкнули средний палец
Гонка Формулы-1 остановлена после жуткой аварии: виновнику тыкнули средний палецФормула-1
Не справился с управлением на мокрой дороге: чемпион мира разбил машину в Италии
Не справился с управлением на мокрой дороге: чемпион мира разбил машину в ИталииФормула-1

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять