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Благословенный Шумахером! Украинец без прав выиграл престижную гонку во Франции

Олег Люлька Олег Люлька
15 мая, 20:39
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Шлем с сине-желтой раскраской и колосками оказался фартовым для Ивана Пеклина – юный киевлянин с волевой победы дебютировал в International GT Open
Украинский гонщик-триумфатор Иван Пеклин
Украинский гонщик-триумфатор Иван Пеклин / Фото: Instagram

19-летний украинский гонщик Иван Пеклин дебютировал в International GT Open за рулем Bentley Continental GT3 – и сразу победа! На трассе Поль-Рикар во Франции вместе с напарником по команде Лазарус – Джорданом Пеппером – киевлянин стартовал с третьей позиции, но по ходу гонки обогнал всех своих соперников и финишировал первым!

International GT Open. Поль-Рикар, Франция

Призеры гонки 15 мая

  • 1. Иван Пеклин / Джордан Пеппер (Team Lasarus)
  • 2. Ник Мосс / Джо Озборн (Inseption Racing)
  • 3. Брендон Ирбин / Олли Милрой (Inseption Racing)

Интересно, что буквально на днях Иван Пеклин показал свой гоночный шлем, по которому сразу видно – украинец! Он выполнен в сине-желтой расцветке и украшен национальными узорами – мельницей и колосками.

Отметим, что ранее Пеклин был участником французского чемпионата Формулы-4, впервые в истории Украины выиграв формульную гонку.

International GT Open, где Пеклин выступает сейчас, – гоночная серия спортивных автомобилей, основанная в 2006 году в Испании. В ней представлены автомобили со спецификацией FIA GT3, модифицированные из серийных дорожных авто.

Иван Пеклин
Иван Пеклин / Фото: Instagram

Ранее мы рассказывали, что Иван Пеклин был "благословлен" на карьеру в автогонках самим Михаэлем Шумахером! Их встреча произошла в 2013 году незадолго до того, как легендарный немец, катаясь на лыжах, получил злополучную травму головы и впал в кому.

"За пару месяцев до той трагедии мы были на тестах в Италии. Шумахер приехал с сыном Миком, который тогда ездил в картинге. Михаэль помогал ему. Мой отец случайно его увидел, а я попросил сфотографироваться", – говорил "Сегодня" Пеклин

При этом Иван Пеклин признавался, что у него нет водительских прав.

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