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Благословенний Шумахером! Українець без прав виграв престижну гонку у Франції

Олег Люлька Олег Люлька
15 травня, 20:39
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Синьо-жовтий шолом з колосками виявився фартовим для Івана Пекліна – юний киянин з вольової перемоги дебютував в International GT Open
Український гонщик-тріумфатор Іван Пеклін
Український гонщик-тріумфатор Іван Пеклін / Фото: Instagram

19-річний український гонщик Іван Пеклін дебютував в International GT Open за кермом Bentley Continental GT3 – і відразу перемога! На трасі Поль-Рікар у Франції разом з напарником по команді Лазарус – Джорданом Пеппером – киянин стартував з третьої позиції, але по ходу гонки обігнав усіх своїх суперників і фінішував першим!

International GT Open. Поль-Рікар, Франція

Призери гонки 15 травня

  • 1. Іван Пеклін / Джордан Пеппер (Team Lasarus)
  • 2. Нік Мосс / Джо Озборн (Inseption Racing)
  • 3. Брендон Ірбін / Оллі Мілрой (Inseption Racing)

Цікаво, що буквально днями Іван Пеклін показав свій гоночний шолом, за яким відразу видно – українець! Він виконаний в синьо-жовтих кольорах і прикрашений національними візерунками – млином і колосками.

Відзначимо, що раніше Пеклін був учасником французького чемпіонату Формули-4, вперше в історії України вигравши формульну гонку.

International GT Open, де Пеклін виступає нині, – гоночна серія спортивних автомобілів, заснована в 2006 році в Іспанії. У ній представлені автомобілі зі специфікацією FIA GT3, модифіковані з серійних дорожніх авто.

Іван Пеклін
Іван Пеклін / Фото: Instagram

Раніше ми розповідали, що Іван Пеклін був "благословенний" на кар'єру в автоперегонах самим Міхаелем Шумахером! Їхня зустріч відбулася в 2013 році незадовго до того, як легендарний німець, катаючись на лижах, зазнав злощасної травми голови і впав у кому.

"За пару місяців до тієї трагедії ми були на тестах в Італії. Шумахер приїхав з сином Міком, який тоді їздив у картингу. Міхаель допомагав йому. Мій батько випадково його побачив, а я попросив сфотографуватися", – розповідав "Сьогодні" Пеклін

При цьому Іван Пеклін зізнавався, що у нього немає водійських прав.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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