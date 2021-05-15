Благословенний Шумахером! Українець без прав виграв престижну гонку у Франції

19-річний український гонщик Іван Пеклін дебютував в International GT Open за кермом Bentley Continental GT3 – і відразу перемога! На трасі Поль-Рікар у Франції разом з напарником по команді Лазарус – Джорданом Пеппером – киянин стартував з третьої позиції, але по ходу гонки обігнав усіх своїх суперників і фінішував першим!
International GT Open. Поль-Рікар, Франція
Призери гонки 15 травня
- 1. Іван Пеклін / Джордан Пеппер (Team Lasarus)
- 2. Нік Мосс / Джо Озборн (Inseption Racing)
- 3. Брендон Ірбін / Оллі Мілрой (Inseption Racing)
Цікаво, що буквально днями Іван Пеклін показав свій гоночний шолом, за яким відразу видно – українець! Він виконаний в синьо-жовтих кольорах і прикрашений національними візерунками – млином і колосками.
Відзначимо, що раніше Пеклін був учасником французького чемпіонату Формули-4, вперше в історії України вигравши формульну гонку.
International GT Open, де Пеклін виступає нині, – гоночна серія спортивних автомобілів, заснована в 2006 році в Іспанії. У ній представлені автомобілі зі специфікацією FIA GT3, модифіковані з серійних дорожніх авто.
Раніше ми розповідали, що Іван Пеклін був "благословенний" на кар'єру в автоперегонах самим Міхаелем Шумахером! Їхня зустріч відбулася в 2013 році незадовго до того, як легендарний німець, катаючись на лижах, зазнав злощасної травми голови і впав у кому.
"За пару місяців до тієї трагедії ми були на тестах в Італії. Шумахер приїхав з сином Міком, який тоді їздив у картингу. Міхаель допомагав йому. Мій батько випадково його побачив, а я попросив сфотографуватися", – розповідав "Сьогодні" Пеклін
При цьому Іван Пеклін зізнавався, що у нього немає водійських прав.