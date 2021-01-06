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Зинченко помог "МанСити" обыграть "МЮ" и выйти в финал Кубка лиги

6 января, 23:38

Александр Трикиша Александр Трикиша

"МЮ" потерпел первое поражение с 8 декабря

"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вышел в финал Кубка лиги. Мы вели онлайн матча "МЮ" – "МанСити" с подробным описанием всех ключевых моментов.

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Команды выдали невероятное начало матча – уже к пятой минуте они обменялись голами, но оба взятия ворот арбитр отменил из-за офсайда. В середине первого тайма "Сити" еще раз отправил мяч в сетку ворот, но снова было зафиксировано положение вне игры.

Впрочем, кроме голов из офсайда команды особо ничего и не создали в первые 45 минут. Запомнился лишь удар Фернандеша да выстрел де Брюйне в штангу. Кстати, удар португальца оказался единственным в створ ворот в первом тайме.

А вот второй тайм начался с быстрого гола "Сити" – Стоунз лучше всех сыграл во время подачи в штрафную и переправил мяч в сетку бедром. Несмотря на то, что у "МЮ" был почти целый тайм, чтобы исправить положение, подопечные Уле Гуннара Сульшера не наиграли даже на один мяч. А "Сити" незадолго до финального свистка удвоил свое преимущество – дальним ударом в одно касание отличился Фернандиньо.

Отметим, что первый финалист Кубка английской лиги уже известен. Накануне им стал "Тоттенхэм", дома обыгравший "Брентфорд" из Чемпионшипа 2:0.

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Смотрите, как по-разному "МЮ" и "МанСити" играли в ЛЧ

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Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Кубок лиги

Источник: Сегодня|Спорт

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