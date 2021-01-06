Русский
$ 28,4
34,85
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Зінченко допоміг "МанСіті" обіграти "МЮ" і вийти в фінал Кубка ліги

6 січня, 23:38

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

"МЮ" зазнав першої поразки з 8 грудня

"Манчестер Сіті" обіграв "Манчестер Юнайтед" і вийшов у фінал Кубка ліги. Ми вели онлайн матчу "МЮ" – "МанСіті" з докладним описом всіх ключових моментів.

Реклама

Команди видали неймовірний початок матчу – вже до п'ятої хвилини вони обмінялися голами, але обидва взяття воріт арбітр скасував через офсайд. В середині першого тайму "Сіті" ще раз відправив м'яч у сітку воріт, але знову було зафіксовано положення поза грою.

Втім, крім голів з офсайду команди особливо нічого і не створили в перші 45 хвилин. Запам'ятався лише удар Фернандеша та постріл де Брюйне в штангу. До речі, удар португальця виявився єдиним в створ воріт у першому таймі.

А ось другий тайм розпочався зі швидкого голу "Сіті" – Стоунз найкраще зіграв під час подачі в штрафну і переправив м'яч у сітку стегном. Незважаючи на те, що у "МЮ" був майже цілий тайм, щоб виправити становище, підопічні Уле Гуннара Сульшера не награлися навіть на один м'яч. А "Сіті" незадовго до фінального свистка подвоїв свою перевагу – дальнім ударом в один дотик відзначився Фернандіньо.

Відзначимо, що перший фіналіст Кубка англійської ліги вже відомий. Напередодні ним став "Тоттенхем", який вдома обіграв "Брентфорд" з Чемпіоншипа 2:0.

В тренді
До Лукашенка їде ревізор: рішення по чемпіонату світу приймуть до кінця місяця
Реклама

Дивіться, як по-різному "МЮ" і "МанСіті" грали в ЛЧ

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті Кубок ліги

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вибух мозку! Дружина Зінченка відповіла на питання, коли у них будуть діти
Вибух мозку! Дружина Зінченка відповіла на питання, коли у них будуть дітиФутбол
Дружина футболіста виглянула у вікно в одних трусиках і потрапила на фото
Дружина футболіста виглянула у вікно в одних трусиках і потрапила на фотоФутбол
"Катюха, слышь, поехали курить": дочки Блохіна запалюють в TikTokФутбол
Прийшов додому, а там дружину жорстко гасять на ліжку: Мілевський шокував розповіддю про зраду
Прийшов додому, а там дружину жорстко гасять на ліжку: Мілевський шокував розповіддю про зрадуФутбол
Улюблений анекдот Лобановського: як жартував легендарний тренер
Улюблений анекдот Лобановського: як жартував легендарний тренерФутбол
Дівчина, яка тремтіла біля Роналду, стала всесвітньо відомою. Кріштіану не залишив її без уваги
Дівчина, яка тремтіла біля Роналду, стала всесвітньо відомою. Кріштіану не залишив її без увагиФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти