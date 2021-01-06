Зінченко допоміг "МанСіті" обіграти "МЮ" і вийти в фінал Кубка ліги

"Манчестер Сіті" обіграв "Манчестер Юнайтед" і вийшов у фінал Кубка ліги. Ми вели онлайн матчу "МЮ" – "МанСіті" з докладним описом всіх ключових моментів.

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Команди видали неймовірний початок матчу – вже до п'ятої хвилини вони обмінялися голами, але обидва взяття воріт арбітр скасував через офсайд. В середині першого тайму "Сіті" ще раз відправив м'яч у сітку воріт, але знову було зафіксовано положення поза грою.

Втім, крім голів з офсайду команди особливо нічого і не створили в перші 45 хвилин. Запам'ятався лише удар Фернандеша та постріл де Брюйне в штангу. До речі, удар португальця виявився єдиним в створ воріт у першому таймі.

А ось другий тайм розпочався зі швидкого голу "Сіті" – Стоунз найкраще зіграв під час подачі в штрафну і переправив м'яч у сітку стегном. Незважаючи на те, що у "МЮ" був майже цілий тайм, щоб виправити становище, підопічні Уле Гуннара Сульшера не награлися навіть на один м'яч. А "Сіті" незадовго до фінального свистка подвоїв свою перевагу – дальнім ударом в один дотик відзначився Фернандіньо.

Відзначимо, що перший фіналіст Кубка англійської ліги вже відомий. Напередодні ним став "Тоттенхем", який вдома обіграв "Брентфорд" з Чемпіоншипа 2:0.

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