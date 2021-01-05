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Стал известен первый финалист Кубка английской лиги

5 января, 23:59

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Тоттенхэм" ожидает на победителя дерби Манчестера

Сегодня в Лондоне состоялся первый полуфинальный матч Кубка английской лиги. Клуб Премьер-лиги "Тоттенхэм" принимал команду "Брентфорд" из Чемпионшипа.

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Хозяева поля без особого труда добыли комфортную победу – 2:0. Уже на 12-й минуте Мусса Сиссоко головой замкнул навес Серхио Регилона. А на 70-й минуте лучший футболиста Азии-2020 Сон Хын Мин реализовал выход один на один.

Соперник "Тоттенхэма" по финалу определится 6 января в дерби "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити".

Ранее мы сообщали о печальном рекорде в АПЛ. За неделю было выявлено 40 случаев заражения коронавирусом – это самый высокий показатель в АПЛ в сезоне-2020/21.

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Кстати, мы писали, что Андрей Шевченко может возглавить "Челси". Стул под Фрэнком Лэмпардом зашатался, ведь команда проиграла четыре последних матча из шести в Премьер-лиге, победив всего в одном. Ранее Андрей Николаевич не соглашался на совмещение постов в сборной и клубе. Но, вероятно, все зависит от предложения. В национальной команде контракт специалиста действует до окончания чемпионата мира 2022 года.

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Тоттенхэм Кубок английской Лиги
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