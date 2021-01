Стал известен первый финалист Кубка английской лиги

Сегодня в Лондоне состоялся первый полуфинальный матч Кубка английской лиги. Клуб Премьер-лиги "Тоттенхэм" принимал команду "Брентфорд" из Чемпионшипа.

Хозяева поля без особого труда добыли комфортную победу – 2:0. Уже на 12-й минуте Мусса Сиссоко головой замкнул навес Серхио Регилона. А на 70-й минуте лучший футболиста Азии-2020 Сон Хын Мин реализовал выход один на один.

Job done!



We're on our way to the @Carabao_Cup final! #THFC#COYSpic.twitter.com/mmRGHL5L7K