Українська
$ 27,71
33,08
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Жена тренера сборной Украины "кайфует" на Карибах

9 марта, 12:12

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Кристина Ротань – в мексиканском "раю"

От зимы, которая даже весной не покидает Украину, жена тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня Кристина сбежала в Канкун – тропический "рай" побережья Мексики на Карибском море.

Реклама

Читайте также: Супруга тренера сборной Украины встала в позу Статуи Свободы

Сразу после прибытия в этот край девушка пожелала сама себе "кайфового отдыха". И, похоже, именно таким он и получается. В Канкуне Кристина Ротань рассекает волны на яхте под песню "Ляписа Трубецкого" "В платье белом" и принимает солнечные ванны, не забывая "подбрасывать лето" в ленту своим подписчикам в Instagram.

Реклама

Напомним, недавно жена экс-динамовца Ротаня зависла в шпагате. Смотрите, что умеет Кристина!

Читайте также:

Смотрите, как забивал Руслан Ротань

Реклама

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отдых WAGs жена футболиста Кристина Ротань

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате ИспанииФутбол
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журнала
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журналаФутбол
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"ЧУ по футболу
"Я сама себя хочу!" Ирина Морозюк спустила штаны перед фолловерамиФутбол
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессией
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессиейФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять