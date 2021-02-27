Супруга тренера сборной Украины встала в позу Статуи Свободы

Жена бывшего полузащитника "Динамо" и "Днепра", а ныне главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня Кристина решила превратиться в "двойника" символа США – Статуи Свободы.

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Подплывая в этому монументу у берегов Нью-Йорка, Кристина застыла в той же позе, только выбросила вверх не правую руку, а левую. В итоге, на фото, которым девушка поделилась у себя в Instagram, оказалось запечатленным оригинальное "приветствие" двух дам – Кристины Ротань и Статуи Свободы.

Стоит отметить, что к своим постам в соцсетях Кристина подходит так же креативно, как и ее знаменитый муж – к исполнению игровых функций в бытность футболистом.

Например, не так давно жена Ротаня блеснула своими актерскими способностями, ответив голосу Зеленского: "Так, не надо мне угрожать!"

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А недавно жена Ротаня в сексуальных трусиках зависла в шпагате. Смотрите, что умеет Кристина!

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