Супруга тренера сборной Украины встала в позу Статуи Свободы

Жена бывшего полузащитника "Динамо" и "Днепра", а ныне главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня Кристина решила превратиться в "двойника" символа США – Статуи Свободы.
Подплывая в этому монументу у берегов Нью-Йорка, Кристина застыла в той же позе, только выбросила вверх не правую руку, а левую. В итоге, на фото, которым девушка поделилась у себя в Instagram, оказалось запечатленным оригинальное "приветствие" двух дам – Кристины Ротань и Статуи Свободы.
Стоит отметить, что к своим постам в соцсетях Кристина подходит так же креативно, как и ее знаменитый муж – к исполнению игровых функций в бытность футболистом.
Например, не так давно жена Ротаня блеснула своими актерскими способностями, ответив голосу Зеленского: "Так, не надо мне угрожать!"
А недавно жена Ротаня в сексуальных трусиках зависла в шпагате. Смотрите, что умеет Кристина!
Читайте также:
- На панели с голой грудью: неожиданное фото жены знаменитого футболиста
- Экзотическая красота: темнокожая украинка ушла из спорта в модельный бизнес
- Дочь легенды футбола сфотографировалась полностью обнаженной
- Не только увеличила грудь: жена экс-динамовца резко изменила внешность
- Словацкая теннисистка выставила пышную грудь напоказ
- Большая грудь не поместилась в купальник героини киевского финала ЛЧ
Смотрите, как забивал Руслан Ротань
Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк