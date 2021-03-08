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Вот это "блюдо"! Cпортсменка "подала" себя на стол полностью голой

8 марта, 00:52

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Люсию Яворчекову не останавливают никакие запреты

Словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова, полностью голое фото которой не так давно забанили в Instagram, принялась за старое.

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Сексапильная красотка снова опубликовала снимок, на котором она обнажена на сто процентов.

В таком виде Яворчекова "подала" сама себя на стол. Вот это "блюдо"...

"Язык тела", – так Люсия подписала в Instagram эту фотографию, на котором она позирует в чем мать родила

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Тему "языка голого тела" Яворчекова продолжила на пляже.

"Бомба", "Богиня", "Райская красота", – пишут фолловеры Люсии Яворчековой

Кстати, о фолловерах. На волне новых откровенных снимков словачка преодолела планку в два миллиона подписчиков.

Смотрите больше фото Люсии Яворчековой

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Люсия Яворчекова

Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

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обнажение WAGs Люсия Яворчекова

Источник: Сегодня|Спорт

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