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Супруга Усика и ее сексуальный фотограф похвастались новыми кадрами

8 марта, 12:57

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Катерина провела фотосессию перед Международным женским днем

В последние дни в соцсетях появились новые фотографии жены знаменитого украинского боксера Александра Усика. Катерина предстает на них по-разному. Причем обычно она публикует фото на своей закрытой страничке в Instagram. Накануне жена Усика зацепила новым образом.

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На этот раз целую порцию кадров опубликовала фотограф Катерины. Последние из них появились в Сети минувшей ночью.

На кадрах супруга звездного спортсмена предстала в черно-белом одеянии в домашней обстановке.

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Боксер рассказывал, что взгляды мужчин на его жену вызывают у него приступы ревности.

Кстати, фотограф Катерины – очень привлекательная девушка. Алена Сергеева опубликовала свое фото в полуобнаженном виде и пожелала подругам на 8 Марта много подарков и незабываемых эмоций.

Ранее супруга Усика похвасталась сексуальностью на Новый год.

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Смотрите сюжет об отношении к 8 Марта:

Читайте также: 5 оригинальных идей подарков к 8 Марта.

Вспомним, как Александр недавно бросал мяч весом 12 кг:

Усик занимается с большим мячом

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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