Супруга Усика и ее сексуальный фотограф похвастались новыми кадрами

В последние дни в соцсетях появились новые фотографии жены знаменитого украинского боксера Александра Усика. Катерина предстает на них по-разному. Причем обычно она публикует фото на своей закрытой страничке в Instagram. Накануне жена Усика зацепила новым образом.
На этот раз целую порцию кадров опубликовала фотограф Катерины. Последние из них появились в Сети минувшей ночью.
На кадрах супруга звездного спортсмена предстала в черно-белом одеянии в домашней обстановке.
Боксер рассказывал, что взгляды мужчин на его жену вызывают у него приступы ревности.
Кстати, фотограф Катерины – очень привлекательная девушка. Алена Сергеева опубликовала свое фото в полуобнаженном виде и пожелала подругам на 8 Марта много подарков и незабываемых эмоций.
Ранее супруга Усика похвасталась сексуальностью на Новый год.
Смотрите сюжет об отношении к 8 Марта:
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Вспомним, как Александр недавно бросал мяч весом 12 кг:
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