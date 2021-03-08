Чего хотят девушки? Секс по утрам, абонемент на Мальдивы: жена футболиста дает ответы

Супруга игрока турецкого "Коньяспора" и сборной Украины Артема Кравца Анна поздравила девушек с 8 Марта и раскрыла секрет, о чем же на самом деле мечтают девушки. Определить самые сокровенные желания ей помогли подруги. Наслаждаемся и записываем:
- Любовь, счастье, верность, секс, веселье, друзья, реализация
- Цветы без повода, путешествия, сюрпризы, подарки
- "Мак" (всегда), чипсы (иногда), винишко и шампусик (тоже всегда).
- Спать
- На весах всегда 48, сиськи второго размера, лицо и тело чтоб навсегда такое, как сейчас
- Волосы чтоб не росли где не надо
- И опять спать
- Чтоб все близкие были здоровы. И все детки
- "Макдональдс" в постель на 8 Марта
- Счастье в мелочах, радоваться прогулке и чашке кофе
- Помощь по дому хотя бы на выходных, приготовить яичницу
- Обнимашки и поцелуи по ночам
- Время в компании друзей под песни и шампанское, или шашлыки
- Помощь бездомным и больным животным, чувство счастья от этого
- Жареная картошка с кефиром в постель
- Турбота і увага, романтична вечеря, нову білизну, весняні квіти
- Секс, сільодку з картошкою і півасік, щоб ушов на весь день кудись і дав потусити з бейбами
- "Мак" на сніданок в ліжко
- В первую очередь любовь
- Забота, внимание
- Чувствовать внутри себя счастливой
- Биг dик
- Чтоб никто не … мозги, ни мужик, ни соседи, ни на работе
- Бесплатный абонемент на Мальдивы
- Утренний!!! Секс
- Много цветов
- Внимание
- Любовь
- Деньги
- Романтика
Анна Кравец осталась довольна ответами подружек, а также составила свой список желаний:
- Здоровые дети и близкие
- Гармония внутри меня, чувство счастья
- Достижение целей
- Чувство гордости и удовольствия, когда помогаешь другим
- Комплименты и приятные слова. Все девушки любят ушами!!! Это 100%. Мужчины, не забывайте об этом
- Путешествия
- Развитие, спорт
- Личное пространство
- Самая крутая тачка (я все ее жду)
- Внешний вид чтоб был на топчике, все... с головы до пят
- Окружение хорошими людьми
- И да, бесплатный абонемент на Мальдивы (соглашусь полностью с этим пунктом)
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