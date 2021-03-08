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Чего хотят девушки? Секс по утрам, абонемент на Мальдивы: жена футболиста дает ответы

8 марта, 16:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

Анна Кравец дает подсказки мужчинам, что дарить возлюбленным на 8 Марта

Супруга игрока турецкого "Коньяспора" и сборной Украины Артема Кравца Анна поздравила девушек с 8 Марта и раскрыла секрет, о чем же на самом деле мечтают девушки. Определить самые сокровенные желания ей помогли подруги. Наслаждаемся и записываем:

  • Любовь, счастье, верность, секс, веселье, друзья, реализация
  • Цветы без повода, путешествия, сюрпризы, подарки
  • "Мак" (всегда), чипсы (иногда), винишко и шампусик (тоже всегда).
  • Спать
  • На весах всегда 48, сиськи второго размера, лицо и тело чтоб навсегда такое, как сейчас
  • Волосы чтоб не росли где не надо
  • И опять спать
  • Чтоб все близкие были здоровы. И все детки
  • "Макдональдс" в постель на 8 Марта
  • Счастье в мелочах, радоваться прогулке и чашке кофе
  • Помощь по дому хотя бы на выходных, приготовить яичницу
  • Обнимашки и поцелуи по ночам
  • Время в компании друзей под песни и шампанское, или шашлыки
  • Помощь бездомным и больным животным, чувство счастья от этого
  • Жареная картошка с кефиром в постель
  • Турбота і увага, романтична вечеря, нову білизну, весняні квіти
  • Секс, сільодку з картошкою і півасік, щоб ушов на весь день кудись і дав потусити з бейбами
  • "Мак" на сніданок в ліжко
  • В первую очередь любовь
  • Забота, внимание
  • Чувствовать внутри себя счастливой
  • Биг dик
  • Чтоб никто не … мозги, ни мужик, ни соседи, ни на работе
  • Бесплатный абонемент на Мальдивы
  • Утренний!!! Секс
  • Много цветов
  • Внимание
  • Любовь
  • Деньги
  • Романтика

Анна Кравец осталась довольна ответами подружек, а также составила свой список желаний:

  • Здоровые дети и близкие
  • Гармония внутри меня, чувство счастья
  • Достижение целей
  • Чувство гордости и удовольствия, когда помогаешь другим
  • Комплименты и приятные слова. Все девушки любят ушами!!! Это 100%. Мужчины, не забывайте об этом
  • Путешествия
  • Развитие, спорт
  • Личное пространство
  • Самая крутая тачка (я все ее жду)
  • Внешний вид чтоб был на топчике, все... с головы до пят
  • Окружение хорошими людьми
  • И да, бесплатный абонемент на Мальдивы (соглашусь полностью с этим пунктом)

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8 Марта Анна Кравец WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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