Жена Реброва захотела от него дочку: ни за что не догадаетесь – зачем

Оказывается, это бы решило вопрос с фотографиями для Instagram

Супруга Сергея Реброва Анна на Мальдивах, где они отметили Новый год, призналась в желании родить дочку. А ведь буквально недавно говорила, что хотела бы поработать психологом.

"Мужа уже не прошу меня фоткать, договариваюсь с Никитой (сыном) за мороженное. Представила, если бы у меня была дочка, мы бы с ней, наверное, фотографировали друг дружку, как обезьяны! Есть у меня здесь мамочки девочек? Расскажите, помогают ли вам делать фото?" – написала у себя в Instagram Анна Реброва

"Есть-есть, мне уже даже Злата рассказывает, как нужно стать", – отозвалась на призыв Анны Ребровой жена Евгения Коноплянки Виктория

"Круто! – отреагировала на это супруга Реброва. – Хочу дочку"

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Отметим, что Анна вместе с Сергеем Ребровым уже 11-й год. У них растут сыновья – Александр, которому два годика, и Никита, которому скоро исполнится 5 лет.

Это второй брак бывшего динамовца. В первом у него родился сын Дмитрий, которому уже 20 лет.

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Кстати, по итогам отпуска на Мальдивах Анна Реброва выписала мужу публичную благодарность. "Спасибо Вселенной за возможность бывать в таких сказочных местах. И мужу за его готовность к трем перелетам туда и четырем обратно. Спасибо тебе за то, что исполняешь мои желания", – написала в соцсетях девушка.

Смотрите, как Ребров играл с детьми на Мальдивах

Ребров с детьми на Мальдивах Видео: Instagram

Ребров играет с сыном в теннис на Мальдивах Видео: Instagram

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