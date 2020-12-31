Супруга футболиста выглянула в окно в одних трусиках и попала на фото

Супруга нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" и сборной Мексики Хавьера Эрнандеса Чичарито Сара Кохан похвасталась интимным фото в Instagram. Девушка показала, как встречает новый день, выглядывая в окно в одних кружевных трусиках. Девушка предложила своим подписчикам угадать, в каком городе она находится, правда, вряд ли кто-то смотрел на вид из окна.
Недавно мы писали, что Сара Кохан полностью разделась, чтобы привлечь внимание к проблемам Земли.
Интересно, что Сара не впервые обнажается перед камерой. Так, некоторое время назад девушка попала в небольшой скандал. фанаты набросились на беременную жену футболиста за обнаженный снимок. Они считали, что это перебор.
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