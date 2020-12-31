Леся Цуренко засветила грудь, поздравляя с Новым годом

2020-й стал для теннисистки годом перезагрузки

Украинская теннисистка Леся Цуренко подвела итог уходящего 2020 года пикантным фото, показав своим подписчикам грудь. Спортсменка призналась, что для нее этот год ознаменовался обновлением и перезагрузкой жизни.

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"Лично для меня 2020 был годом полного обновления и перезагрузки жизни. Надеюсь, следующий год будет еще лучше! С Новым Годом всех!", – написала в Instagram Леся.

Ранее Цуренко рассказала, какие "пожелания" ей оставляют фанаты в соцсетях: "Сдохни тварь" – классика, а самое частое пожелание – это рак". Спортсменка не понимает, как можно писать такое гадости другому человеку.

Напомним, Леся Цуренко взяла паузу в выступлениях из-за травмы локтя. "Я бы предпочла быть на корте и играть матчи, а не проводить время на пляже", – признавалась спортсменка.

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