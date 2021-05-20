Жена Малиновского раскритиковала тренера Аталанты за то, что заменил ее мужа

Жена Руслана Малиновского Роксана раскритиковала тренера Аталанты Джан Пьеро Гасперини за то, что тот заменил ее мужа по ходу финала Кубка Италии с Ювентусом, проигранного бергамасками 1:2.
"Ну что, подведем итоги игры. Мне, конечно, очень обидно, что Русика поменяли, потому что, слышала, у Буффона последний матч за Ювентус, вроде как. Ему повезло. Иначе мог получить еще один гол"
"Я считаю, что все атакующие футболисты, которые вышли на поле для того, чтобы увеличить шансы забить, не имели возможности это сделать, потому что у них не было такого хорошего ассистента, как Русик. Жалко, что он ушел рано. Я так расстроилась. Мы были так близки к трофею", – посетовала в своих инстаграм-сториз Роксана Малиновская
Отметим, что в конце первого тайма матча с Ювентусом Руслан Малиновский своим голом сделал счет 1:1. В середине второй половины украинец был заменен, спустя пять минут после чего туринцы забили победный для себя мяч.
Ранее мы писали, что Роналду отметил победу Ювентуса над Аталантой танцами в одних трусах.