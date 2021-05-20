Жена Малиновского раскритиковала тренера Аталанты за то, что заменил ее мужа

По мнению Роксаны Малиновской, Буффону повезло – если бы ее супруга не убрали с поля, кипер Ювентуса в прощальном матче за клуб получил был еще один гол от украинца

Руслан Малиновский и его жена Роксана / Фото: Instagram

Жена Руслана Малиновского Роксана раскритиковала тренера Аталанты Джан Пьеро Гасперини за то, что тот заменил ее мужа по ходу финала Кубка Италии с Ювентусом, проигранного бергамасками 1:2.

"Ну что, подведем итоги игры. Мне, конечно, очень обидно, что Русика поменяли, потому что, слышала, у Буффона последний матч за Ювентус, вроде как. Ему повезло. Иначе мог получить еще один гол"

"Я считаю, что все атакующие футболисты, которые вышли на поле для того, чтобы увеличить шансы забить, не имели возможности это сделать, потому что у них не было такого хорошего ассистента, как Русик. Жалко, что он ушел рано. Я так расстроилась. Мы были так близки к трофею", – посетовала в своих инстаграм-сториз Роксана Малиновская

Роксана Малиновская о финале Кубка Италии Видео: Instagram

Отметим, что в конце первого тайма матча с Ювентусом Руслан Малиновский своим голом сделал счет 1:1. В середине второй половины украинец был заменен, спустя пять минут после чего туринцы забили победный для себя мяч.

Руслан Малиновский забил гол в финале Кубка Италии / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что Роналду отметил победу Ювентуса над Аталантой танцами в одних трусах.