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Аталанта – Ювентус: где и когда смотреть битву за кубок Малиновского против Роналду

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
19 мая, 14:12
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Лидеры итальянского футбола разыграют национальный трофей в финале, который начнется в 22:00. Это первый шанс украинца на успех в Бергамо
Криштиану Роналду, "Ювентус" - "Аталанта"
Криштиану Роналду, "Ювентус" - "Аталанта" / Фото: Reuters

В среду вечером в городке Реджо-нель-Эмилия состоится финальный матч Кубка Италии. Как мы писали, Аталанта против Ювентуса сыграет со зрителями. Ожидается появление на поле и украинца Руслана Малиновского. С учетом отличной формы полузащитника в последние недели наверняка он выйдет в стартовом составе. А вот Виктор Коваленко пока адаптируется в коллективе из Бергамо, да еще и получил повреждение.

Ювентус не может рассчитывать лишь на дисквалифицированного защитника Сандро. В передней же линии сыграют Криштиану Роналду и Паулу Дибала. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. На украинском телевидении его не покажут, а вот в интернете его можно посмотреть на платформе Megogo.

На днях из Кубка Италии выкинули слабые команды.

Букмекерские конторы небольшое преимущество отдают подопечным Джана Пьеро Гасперини, коэффициент на их победу колеблется около 2.50. В последних 10 матчах партнеры Малиновского не проигрывают, добыв восемь побед. На успех бывших чемпионов можно поставить за 2.90, на ничью в основное время – 3.40. Соперники забьют, скорее всего 2-3 мяча.

В тренде

Смотрите, как в апреле Аталанта обыграла Ювентус в чемпионате:

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