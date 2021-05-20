Дружина Маліновського розкритикувала тренера Аталанти за те, що замінив її чоловіка

На думку Роксани Маліновської, Буффону пощастило – якби її чоловіка не прибрали з поля, кіпер Ювентуса в прощальному матчі за клуб отримав би ще один гол від українця

Руслан Маліновський і його дружина Роксана / Фото: Instagram

Дружина Руслана Маліновського Роксана розкритикувала тренера Аталанти Джан П'єро Гасперіні за те, що той замінив її чоловіка під час фіналу Кубка Італії з Ювентусом, програного бергамасками 1:2.

"Ну що, підведемо підсумки гри. Мені, звичайно, дуже прикро, що Русика замінили, тому що, чула, у Буффона останній матч за Ювентус, ніби як. Йому пощастило. Інакше міг отримати ще один гол"

"Я вважаю, що всі атакувальні футболісти, які вийшли на поле для того, щоб збільшити шанси забити, не мали можливості це зробити, тому що у них не було такого хорошого асистента, як Русик. Шкода, що він пішов рано. Я так засмутилася. Ми були так близько до трофея", – поскаржилася в своїх інстаграм-сторіз Роксана Маліновська

Роксана Маліновська про фінал Кубка Італії Відео: Instagram

Зазначимо, що наприкінці першого тайму матчу з Ювентусом Руслан Маліновський своїм голом зробив рахунок 1:1. В середині другої половини українець був замінений, за п'ять хвилин після чого туринці забили переможний для себе м'яч.

Руслан Маліновський забив гол у фіналі Кубка Італії / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що Роналду відзначив перемогу Ювентуса над Аталантою танцями лише в трусах.