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Малиновский забил Буффону, но остался без трофея

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 мая, 00:00
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Ювентус выиграл Кубок Италии в финале переиграв Аталанту, за бергамасков голом отличился украинский полузащитник Руслан Малиновский
Руслан Малиновский забил гол в финале Кубка Италии
Руслан Малиновский забил гол в финале Кубка Италии / Фото: Getty Images

Ювентус 14-й раз в своей истории выиграл Кубок Италии. Сегодня в финальном матче туринцы играли против Аталанты.

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Активней начала игру Аталанта. Уже на третьей минуте Буффон сделал великолепный сэйв ногами после удара Паломино. Потом Сапата упустил два момента отличиться. И тут забил Юве.

Куадрадо в подкате отобрал мяч у Госенса и начал атаку своей команды, которую завершил шикарным ударом в дальний угол Кулусевски.

В тренде

Аталанта отыгралась в конце первого тайма. Малиновский получил мяч в штрафной и вторым касанием пробил Буффона.

А после перерыва со второй попытки забил Кьеза. Сначала после его удара мяч попал в штангу. Ну а потом Кьеза влетел в штрафную и расстрелял голкипера.

Победа Ювентуса – 2:1. И трофей едет в Турин.

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