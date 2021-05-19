"Склоняюсь к победе бергамасков": анонс финала Кубка Италии

Комментатор телеканалов Футбол 1/2/3 дал свой прогноз на матч Аталанта – Ювентус и объяснил, почему обе команды забьют, а зрители могут надеяться на овертайм

Малиновский / Фото: Reuters

Сегодня – финал Кубка Италии. Трофей разыграют Аталанта и Ювентус. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы уже писали, где в интернете посмотреть матч Аталанта – Ювентус.

Финал Копа Италия для этих команд имеет разный оттенок. Для Аталанты это возможность завершить третий успешный сезон первым за 58 лет трофеем. Для Ювентуса – попытка хотя бы немного подсластить горечь откровенно проваленного сезона. Бергамаски выигрывали Кубок страны лишь однажды – в 1963-м и трижды проигрывали финал, последний раз два года назад. Туринцы завоевывали его 13 раз, последний в 2018-м, а год назад уступили в финале.

В чемпионате команда Гасперини обеспечила себя путевкой в Лигу чемпионов, идет на втором месте и в воскресенье завершит сезон противостоянием с Миланом, в котором и определится их итоговое место. Руслан Малиновский уже десять матчей подряд отмечается результативными действиями. А Виктор Коваленко не сыграет из-за травмы. Других потерь нет. Аталанта не проигрывает уже десять матчей всех турниров, а на предыдущих стадиях Кубка выбила Кальяри, Лацио и Наполи.

Ювентус рискует остаться без Лиги чемпионов, сейчас они идут на пятом месте Серии А и в заключительном туре должны обыгрывать Болонью и надеяться на осечку Наполи или Милана. На предыдущих стадиях турнира команда Пирло одолела Дженоа, СПАЛ и Интер. Кадровых потерь у них нет.

В игровом плане Аталанта выглядит убедительнее соперника, но у Ювентуса куда больший опыт побед в решающих матчах. В этом сезоне Пирло ни разу не обыграл Гасперини (ничья и поражение). Уверен, что обе команды забьют и будет ТБ 2,5. Также склоняюсь к победе бергамасков, хотя не удивлюсь, если основное время завершится ничьей и игра перейдет минимум в овертаймы.