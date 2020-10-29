"Заря" проиграла дома "Браге" и застряла на последнем месте в Лиге Европы

После выездного поражения от "Лестера" со счетом 0:3, луганчане уступили в Запорожье португальцам 1:2

Падение "Зари" продолжается. После выездного поражения от английского "Лестера" 0:3 в первом туре Лиги Европы, в четверг, 29 октября, луганчане в Запорожье проиграли и домашний поединок с португальской "Брагой" – 1:2.

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Оба мяча в ворота "мужиков", как когда-то прозвали "Зарю", "Брага" забила в самом начале встречи. На 4-й минуте отличился Паулиньо, а на 11-й – Гайтан. В обоих моментах не лучшим образом действовал центрбек луганчан Виталий Вернидуб – сын предыдущего главного тренера "Зари" Юрия Вернидуба.

Смотрите, как "Брага" забивала "Заре"

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Отметим, что "Заря" до последнего пыталась изменить счет в матче, но с реализацией моментов у подопечных Виктора Скрипника в этот вечер была беда. Лишь на 96-й минуте Иванисеня сумел забить гол престижа, неотразимо пробив из-за штрафной. Но сразу после этого удара прозвучал финальный свисток, зафиксировавший победу "Браги" 2:1.

Видео гола престижа от Иванисени

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Поражение от "Браги" 1:2 оставило "Зарю" на последнем, четвертом, месте в группе Лиги Европы, из которой в 1/16 финала попадут двое лучших. Взять первые очки в турнире луганчане попытаются в двух ближайших поединках с греческим клубом АЕК, который, как и "Заря", проиграл свои две стартовые встречи.

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"Заря" vs "Брага" / Фото: Reuters

Напомним, ранее на неделе свои матчи в еврокубках провели "Шахтер" и "Динамо". "Шахтер" сыграл в Киеве 0:0 с "Интером" и с четырьмя очками после двух туров сенсационно сохранил за собой первое место в группе Лиги чемпионов.

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Между тем "Динамо" разошлось миром с "Ференцварошем" Реброва в Будапеште 2:2, хотя по ходу встречи вело со счетом 2:0. Потеря победы лишила киевлян возможности уже сейчас практически гарантировать себе третье место в группе ЛЧ, а с ним и путевку в 1/16 финала Лиги Европы.

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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